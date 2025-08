AG Insurance-Soudal blijft achter met lege handen: Ghekiere is streng voor haar ploegmaats

AG Insurance is met lege handen achtergebleven in de Tour de France Femmes. Sarah Gigante verloor haar tweede plaats en werd uiteindelijk pas zesde in het eindklassement.

Sarah Gigante had voor de laatste etappe van de Tour de France Femmes een voorsprong van zo'n 40 seconden op nummer drie Demi Vollering en een minuut voorsprong op Kasia Niewiadoma. Maar dat bleek niet genoeg. In de afdaling van de Joux-Plane, op zo'n 60 kilometer van de streep, moest Gigante lossen uit het groepje met Vollering, Niewiadoma en gele trui Ferrand-Prévot. In tegenstelling tot de voorbije dagen kwam Gigante niet meer terug. Ghekiere neemt Gigante niets kwalijk Voormalige gele trui Le Court en Belgisch kampioene Ghekiere konden Gigante niet meer bijstaan, zij betaalden de tol van de inspanningen van de voorbije dagen. De Australische moest nog 60 kilometer alleen rijden en verloor meer dan drie minuten. Ghekiere nam Gigante niets kwalijk. "Natuurlijk wil je graag dat podium, maar ik ben niet ontgoocheld in haar", zei ze bij Sporza. "Ik denk dat we allemaal een slechte dag hadden." Op de beklimming van de Joux-Plane kwam Gigante al alleen te zitten. "We waren er te weinig als team voor Sarah", was Ghekiere streng. Zelf sprak Gigante dat tegen. "Neen, mijn team was net geweldig. Ik had gewoon de benen niet om het af te maken."