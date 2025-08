Ferrand-Prévot krijgt tien keer minder dan Pogacar: koersdirecteur vindt fors lager prijzengeld logisch

Een week na de Tour de France zit ook de Tour de France Femmes erop. Het bedrag dat Tadej Pogacar en Pauline Ferrand-Prévot opstreken voor hun eindwinst was wel helemaal anders.

De Tour de France was dit jaar aan zijn 112de editie toe, de Tour de France Femmes nog maar aan zijn vierde editie in de huidige vorm. In de jaren '80 en '90 werd er wel al tien keer een Tour voor vrouwen georganiseerd.

Het vrouwenwielrennen heeft nog een lange weg af te leggen en dat is merkbaar in het prijzengeld. Tadej Pogacar kreeg voor zijn eindzege een cheque van 500.000 euro, Pauline Ferrand-Prévot kreeg slechts 50.000 euro.

Koersdirectrice Marion Rousse verdedigt dat verschil. "We moeten ons goed realiseren dat het vrouwenwielrennen vier jaar geleden nog vrijwel onbestaand was", zegt Rousse bij Clapping Media.

Prijzengeld gelijk aan de Dauphiné

"We vergelijken de Tour de France voor mannen, die drie weken duurt, met de Tour de France Femmes avec Zwift, die negen dagen duurt. Uiteraard moet je vergelijken wat vergelijkbaar is."

"Als je de prijzenpotten vergelijkt, dan is die van de Tour de France Femmes avec Zwift zelfs groter dan die van het Critérium du Dauphiné — voor eenzelfde aantal koersdagen." De Dauphiné is traditioneel acht etappes lang.



"We moeten niet te snel willen groeien. Eerst en vooral moeten we de wedstrijd consolideren, want als de Tour volgend jaar stopt, zou dat een ramp zijn voor het vrouwenwielrennen, dat zich jaar na jaar verder ontwikkelt."