"Hij was woedend": renner doet boekje open over spanningen tussen Pogacar en Visma-Lease a Bike

De spanningen tussen Visma-Lease a Bike en UAE Team Emirates-XRG liepen soms hoog op tijdens de Tour de France. Ook andere renners merkten dat.

Tadej Pogacar raakte meermaals gefrustreerd door de tactische aanpak van Visma-Lease a Bike in de Tour de France. De ploeg van Wout van Aert gebruikte elke mogelijkheid om aan te vallen en zo vermoeidheid op te bouwen bij Pogacar.

In de vijftiende etappe gebeurde er wel iets vreemds. Vingegaard was opgehouden door een valpartij en reed een minuut na het peloton met daarin Pogacar. Toch vielen Van Aert, Campenaerts en Jorgenson aan uit de groep met Pogacar.

Visma-Lease a Bike wachtte niet op Vingegaard

En dat was niet naar de zin van Pogacar. "Hij probeerde de koers stil te leggen na de valpartij. Hij was woedend dat er werd aangevallen en sprong bij elke aanval van Visma-Lease a Bike op het wiel", zegt Tobias Lund Andres bij Radio Tour Eurosport.

Voor Lund Andresen was het ook een vreemde situatie dat Van Aert en co aan het aanvallen waren terwijl hun kopman meer dan een minuut achterstand had. Bij Pinic-PostNL werd er namelijk altijd gewacht op kopman Oscar Onley.

"Elke keer toen hij stopte om te plassen, stopten we met drie ploegmaats. Dat soort dingen spreek je vooraf af. Dus ik weet niet hoe hun rollen verdeeld waren, maar ik vind het wel vreemd – vooral als je echt kans maakt om de Tour te winnen."