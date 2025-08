Kritiek op magerzucht van Ferrand-Prévot: Française heeft boodschap voor ouders van jonge meisjes

Pauline Ferrand-Prévot heeft de Tour de France Femmes volledig naar haar hand gezet in het slotweekend. De Française kreeg wel steeds meer kritiek over haar extreem lage gewicht.

Op de Col de la Madeleine trok Pauline Ferrand-Prévot de Tour al naar zich toe, in de laatste etappe moest ze enkel nog verdedigen. De Française zette echter de kers op de taart door ook solo de laatste etappe te winnen, in de gele trui.

Ferrand-Prévot treedt zo in de voetsporen van Jeannie Longo (1987,1988, 1989) en Catherine Marsal (1990), die de eerste versie van de Tour de France voor vrouwen wonnen. In 1993 verdween de Tour voor vrouwen van de kalender, om pas in 2022 terug te keren.

Ferrand-Prévot verdedigt haar aanpak en magerzucht

Om de Tour te winnen werd Ferrand-Prévot wel graatmager en daar kreeg ze steeds meer kritiek voor. "Ik weet dat het niet honderd procent gezond is, maar we hadden een goed plan met de voedingscoach."

"Alles was onder controle, ik heb niets extreem gedaan. Ik had na negen dagen koers nog power over, al is het een moeilijk onderwerp." Op sociale media kreeg Ferrand-Prévot dan ook kritiek op haar lage gewicht.

"Iedereen zoekt naar de limiet en ik kreeg er op Instagram best wat kritiek op, dat ik geen goed voorbeeld zou zijn voor jonge meisjes. Ouders zullen hun kinderen moeten uitleggen dat ik dit deed voor de Tour en dat het niet voor altijd is."