Ploegmanager van Red Bull-BORA-hansgrohe heeft nieuws over toekomst van Primoz Roglic

Verlaat Primoz Roglic Red Bull-BORA-hansgrohe eind dit jaar? De Duitse ploeg staat dicht bij een transfer Remco Evenepoel en dan is de vraag of er nog plaats is voor de Sloveen.

Eind 2023 haalde BORA-hansgrohe Primoz Roglic weg bij Jumbo-Visma. De Sloveen mocht niet voluit gaan voor de eindzege in de Vuelta, want er werd gekozen om de leiderstrui van Sepp Kuss te verdedigen. Jonas Vingegaard eindigde als tweede, Primoz Roglic moest tevreden zijn met de derde plaats. De Sloveen had dat jaar ook al geen plaats gekregen in de Tour-ploeg van Jumbo-Visma en wilde dan ook vertrekken. Roglic blijft bij Red Bull-BORA-hansgrohe BORA-hansgrohe kocht zijn contract tot eind 2025 af en legde de Sloveen zelf vast tot eind dit jaar. Het contract van Roglic loopt af, maar vertrekken zal hij niet doen. Dat bevestigt ploegmanager Ralph Denk bij Inside Red Bull-BORA-hansgrohe. "Het is niet waar dat zijn contract afloopt. We zitten na de Tour rond de tafel om te praten over zijn doelen en zijn motivatie. Hij heeft bijna alles gewonnen in het wielrennen - behalve de Tour de France en de Ronde van Zwitserland." "Na onze gesprekken zullen we de volgende stappen bepalen." De Tour lijkt wel een afgesloten hoofdstuk te zijn voor de Sloveen, dit jaar werd hij achtste op 25 minuten van Pogacar.