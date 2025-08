📷 OFFICIEEL Wat een stunt! Onverwachte nieuwe werkgever voor Dylan Groenewegen en luitenant

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Dylan Groenewegen vertrekt eind dit jaar bij Team Jayco AlUla. De Nederlander gaat voor Unibet Tietema Rockets rijden.

Dylan Groenewegen rijdt de komende twee jaar voor Unibet Tietema Rockets. Dat laat zijn nieuwe ploeg op haar officiële kanalen weten via een videoboodschap.

Hij neemt ook zijn vaste rechterhand Elmar Reinders mee naar zijn nieuwe werkgever, zo is nog te horen bij Unibet Tietema Rockets.

Dylan Groenewegen trekt naar Unibet Tietema Rockets

“Het contracteren van Dylan markeert een enorme stap voorwaarts voor ons project”, aldus Tietema aan Indeleiderstrui. “We willen mensen inspireren door te laten zien wat er mogelijk is als je groot droomt.”

Groenwegen heeft een mooie staat van dienst in het peloton en moet het team nu naar een hoger niveau tillen. Ze willen met hun aanwinst scoren in de grote rondes en in de WorldTourwedstrijden.

“Vanaf de eerste gesprekken met teameigenaar Josse Wester voelde ik de energie en de visie. Ik vind het geweldig hoe de Rockets het aandurven om dingen anders te doen, en ik geloof in hun plan om iets speciaals op te bouwen”, aldus de Nederlander.