"Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt

De storm rond Demi Vollering is twee dagen na de Tour de France Femmes nog altijd niet gaan liggen. En de vraag is of dat ooit zal gebeuren...

Alles begon met uitspraken van Stephen Delcourt. De ploegleider van Demi Vollering vond dat zijn renster onvoldoende respect kreeg in het peloton. Daarmee verwees hij naar enkele rensters die gevaarlijke manoeuvres uitvoerden, tijdens de etappe waarin de Nederlandse gelukkig zonder al te veel erg ten val kwam. Dat leidde tot straffe uitspraken van Jos van Emden, de ploegleider van Visma Lease a Bike. En die schoten bij FDJ-Suez dan weer in het verkeerde keelgat. Is Demi Vollering een dramaqueen? “Ik heb het idee dat ik vooral in Nederland het stigma heb dat ik een dramaqueen ben, of hoe je het wil noemen”, reageert Demi Vollering bij Indeleiderstrui. “Maar als je het mijn ploeggenoten vraagt, zullen ze iets anders zeggen. Het zijn vaak de mensen die mij niet kennen, die zulke dingen zeggen. Ik kan hem niets kwalijk nemen, want hij kent me niet, dus hij vindt dat op basis van de buitenkant.”