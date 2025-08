"Het is goed geweest": Ex verbreekt alle zakelijke contacten met Karl Vannieuwkerke en verkoopt modebedrijf achter Vive

Caroline Vereenooghe heeft haar modebedrijf Vive la Vie, bekend van het merk Vive le Vélo, verkocht aan ondernemer Christ Vandamme. Zo verbreekt ze zakelijk ook alle relaties met haar ex-partner Karl Vannieuwkerke.

Het modemerk Vive le Vélo, dat jarenlang verbonden was aan de VRT en het wielrennen, krijgt een nieuwe eigenaar. Christ Vandamme, een West-Vlaamse ondernemer die eerder betrokken was bij een overnamepoging van Van Hool, neemt het bedrijf over van Caroline Vereenooghe.

Hij wil het merk verder uitbouwen binnen de mode-industrie en nieuwe commerciële kansen benutten. De verkoop komt na jaren van groei en positionering van Vive le Vélo als lifestylemerk met een sterke link naar de koers.

Vereenooghe bouwde het label uit tot een herkenbare naam in Vlaanderen, mede dankzij de samenwerking met VRT-gezicht Karl Vannieuwkerke, haar ex-partner.

Volgens bronnen uit de sector is Vandamme van plan om het merk te herpositioneren en breder te commercialiseren. De overname werd discreet voorbereid en afgerond, zonder publieke aankondiging vooraf.

Zowel Vandamme als Vereenooghe bevestigen dat de transactie afgerond is en dat de toekomst van Vive le Vélo verzekerd is onder nieuwe leiding. Zo verbreekt Vereenooghe ook alle banden met haar ex Karl Vannieuwkerke die ambassadeur is van het modemerk.

“Na alles wat er gebeurd is, had ik geen behoefte om nog samen te werken”, zegt ze in De Tijd. “Het voelt wat raar om het bedrijf achter te laten, maar het is goed geweest. It's time to move on.”