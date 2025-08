Met een Dutch Départ: nieuwe rittenkoers wil tot de verbeelding spreken

Dit jaar wordt de Tour of Holland voor het eerst gereden. De rittenkoers wil de Ronde van Nederland die in 2004 voor het laatst gereden werd een beetje doen herleven.

Een nieuwe ronde uit de grond stampen, geef toe dat het een ambitieus plan is. Maar dat heeft organisator TIG Sports ook met de Tour of Holland.

De nieuwe rittenkoers wordt van 14 tot en met 19 oktober dit jaar gereden in Nederland, zo laat organisator Niels Markensteijn van TIG Sports weten aan ProCycling.

“Wat centraal komt te staan is dat we etappes organiseren zoals op een WK wordt gedaan”, klinkt het. “Dat is met omlopen van pakweg 15 à 20 kilometer die je meerdere keren aflegt.”

Tour of Holland is nieuw op de wielerkalender

“Dat slaat goed aan. Het is leuker voor het publiek, genodigden en media, maar ook een manier om in deze tijd waarin het moeilijk is om wielerevenementen in de openbare ruimte te organiseren, dat voor elkaar te krijgen zonder politiebegeleiding.”

Er wordt heel veel gedaan rond de start- en finishlocaties. Het plan van de organisatie is om echt een evenementenlocatie te maken met alles erop en eraan.

De openingsetappe wordt een proloog in de avond die de Dutch Départ genoemd wordt. Een sprintetappe en een tijdrit maar ook een gravelrit en een dag met 12 of 13 keer de VAM-berg. Een allrounder is nodig dus om de eindzege te pakken.

Ondertussen hebben 8 Word Teams toegezegd, net als drie Pro Teams en vijf Nederlandse continentale ploegen om dit najaar deel te nemen.