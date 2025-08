Vraagtekens bij beperkte prijzengeld in de Tour de France Femmes: dit verdienden de ploegen

Een tiende, dat verdient de Tourwinnares in vergelijking met Tadej Pogacar. Maar volgens directrice Marion Rousse is dat goed te verdedigen.

In heel wat koersen is het prijzengeld voor mannen en vrouwen de voorbij jaren gelijk getrokken. In de Tour de France is dat echter helemaal niet het geval.

Tadej Pogacar streek maar liefst 500.000 euro op voor zijn eindzege, terwijl dat voor Pauline Ferrand-Prévot ‘slechts’ 50.000 euro was om als eerste te eindigen.

Tourdirectrice Marion Rousse, ex-renster en ook de vrouw van Julian Alaphilippe, verdedigt die keuze bij Clapping Media. Maar hoeveel geld ging er nu echt naar de rensters in de Tour de France Femmes?

Dit is het prijzengeld in de Tour de France Femmes

Bij de mannen was het totaalbedrag 2,3 miljoen euro. Voor de vrouwen was er in totaal slechts 76.190 euro weggelegd. Doe die 50.000 euro van de winnares weg en dan weet je het wel.

De top vijf bij de ploegen? Visma-Lease a Bike verdiende 76.190 euro, FDJ-Suez 53.810 euro, UAE 25.630 euro, AG Insurance - Soudal 22.450 euro en SD Worx-Protime 20.130 euro.

Achterin bengelen ploegen die nauwelijks wat oprapen: Winspace Orange Seal 290 euro, Laboral Kutxa 310 euro of Roland Le Devoluy 320 euro. Zeven ploegen gingen met minder dan 1.000 euro naar huis.