Wie kan dat zeggen? "Geweldig om van Van Aert en Van der Poel teamgenoten te zijn geweest"

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn uithangborden van de koers. Ben Tulett had het voorrecht van beiden ploegmaat te zijn geweest.

In 2020 en 2021 reed de ondertussen 23-jarige Brit Ben Tulett bij Alpecin-Fenix, de ploeg van Mathieu van der Poel. Via INEOS Grenadiers kwam hij uiteindelijk bij Visma Lease a Bike terecht.

Na een moeilijk eerste seizoen bij de ploeg van Wout van Aert loopt het nu al een pak beter. Voor Tulett is het een ongelofelijk privilege om samen met onze landgenoot te koersen.

Wout van Aert was het idool van ploegmaat Ben Tulett

“Ik ben nog steeds enigszins nederig als ik met Wout praat, maar wel op de juiste manier”, vertelt hij aan Wielerrevue. “Ik kan er enorm van genieten om met hem te trainen of te koersen, want hij is nog steeds een rolmodel voor me.”

Tulett kijkt ongelofelijk op van het feit welke teamplayer Van Aert is en dat werkt duidelijk inspirerend. De Brit werd in 2019 wereldkampioen veldrijden bij de beloften, vandaar ook dat hij dweept met Van Aert en Van der Poel.

“Naast Wout was ook Mathieu van der Poel een voorbeeld voor me, maar Wout was écht een idool. Al is het geweldig om te kunnen zeggen dat ik van beiden teamgenoten ben geweest”, besluit Tulett.