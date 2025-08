Bakelants twijfelt aan transfer Evenepoel en zegt welke ploeg hij betere keuze vond

De transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe is eindelijk officieel. Jan Bakelants heeft wel twijfels bij die transfer.

Na maanden van geruchten is de transfer van Remco Evenepoel eindelijk een feit. Hij verlaat eind dit jaar Soudal Quick-Step en doet hij contract tot eind 2026 niet uit. Vanaf 1 januari 2026 rijdt hij voor Red Bull-BORA-hansgrohe.

Een logische keuze door de aanwezigheid van Specialized, waarmee Evenepoel ook een persoonlijke deal heeft. Maar Jan Bakelants twijfelt of de keuze voor Red Bull-BORA-hansgrohe wel de juiste is.

Is Red Bull-BORA-hansgrohe de juiste ploeg voor Evenepoel?

Vorig jaar won de Duitse ploeg de Vuelta met Primoz Roglic en in 2022 won Jai Hindley de Giro. "Maar is Red Bull daarom dé specialist voor het groterondewerk", vraagt Bakelants zich af bij HLN.

Ook het plan van de Duitse ploeg in de voorbije Tour was hetzelfde als dan van Soudal Quick-Step. Het mikte op een klassement met Roglic en Lipowitz en nam lead-out Van Poppel en Meeus mee voor de sprints.

Bakelants vindt nog altijd dat INEOS Grenadiers ook een goede keuze was geweest. "Bij hen was je zeker dat de knowhow er is. Misschien had Remco daar meer te winnen. Volgens mij was hij er in ieder geval de enige kopman geweest."