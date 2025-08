"Opluchting en ongemak": Philippe Gilbert zegt met welk gevoel Remco Evenepoel zit

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe is rond. Er valt volgens Philippe Gilbert een stevig pak zorgen van de schouders van Remco Evenepoel.

Al enkele jaren werd er druk gespeculeerd over een mogelijk vertrek van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step. Sinds dinsdag is het ook effectief een feit.

Onze landgenoot trekt naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Philippe Gilbert is ervan overtuigd dat dit voor een bijzonder gevoel zorgt bij Remco Evenepoel, zo vertelt hij aan RTL.

“Ik denk dat het een opluchting is voor Remco, omdat hij zich toch ongemakkelijk voelde in de groep”, zo klinkt het. “Nu zal hij zijn plek moeten vinden binnen een compleet en competitief team in rondes.”

Philippe Gilbert ziet alleen maar voordelen voor Remco Evenepoel

Volgens Gilbert was de druk op de schouders van Remco Evenepoel veel te groot geworden. Als hij stappen wou zetten, dan was dat niet mogelijk bij Soudal Quick-Step.

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe krijgt hij veel helpende handen in het klimwerk naast zich. Maar er is nog veel meer dat onze landgenoot over de streep getrokken heeft, aldus Gilbert.

“De kwaliteit van de teamleiding en het feit dat men ook hetzelfde merk fietsen gebruikt (Specialized, red.), zijn positieve punten. Ik heb er vertrouwen in dat Remco de uitdaging aangaat en ons nieuwe mooie overwinningen zal bezorgen.”