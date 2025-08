Rijdt hij toch de Vuelta? Philipsen klaar voor zijn comeback na val in de Tour

Jasper Philipsen maakt iets meer dan een maand na zijn zware valpartij in de Tour zijn comeback. De Vlam van Ham komt aan de start in de Ronde van Denemarken.

De Tour van Jasper Philipsen was er een met hoge toppen en diepe dalen. Hij won de eerste etappe en pakte de gele trui, maar in de derde etappe ging het zwaar mis. Philipsen viel bij de tussensprint en moest opgeven.

Een sleutelbeenbreuk en minstens een gebroken rib waren het verdict voor Philipsen. Drie weken later, op 26 juli, had ploegleider Christoph Roodhooft nog slecht nieuws over de revalidatie van Philipsen.

Philipsen aan de start in Denemarken

"Hij heeft een paar keer op de rollen gereden, maar heeft nog altijd reactie op zijn blessure", zei hij bij Sporza. Een comeback leek niet voor meteen, maar volgende week zou Philipsen toch zijn comeback maken.

De Ronde van Denemarken (12 tot 16 augustus) kondigde namelijk aan dat Philipsen aan de start zal staan. Hij krijgt onder meer concurrentie van thuisrijder Mads Pedersen in de sprints.

Of Philipsen en Pedersen elkaar ook zullen tegenkomen in de Vuelta, is nog niet duidelijk. De Vuelta gaat op 23 augustus van start in Turijn, wellicht zal Philipsen in Denemarken testen of hij klaar is voor de Vuelta.