Soudal nog tot eind 2028 hoofdsponsor: hoe reageren zij op vertrek Evenepoel?

Het wielrennen kan niet bestaan zonder sponsors. Maar hoe ervaart een bedrijf als Soudal het vertrek van boegbeeld Remco Evenepoel?

Het vertrek van Remco Evenepoel is voor Soudal Quick-Step een zwaar sportief verlies, maar mopperen doet sponsor Soudal zeker niet nu de absolute kopman vertrekt naar een andere wielerploeg.

“Over Remco zal je ons geen onvertogen woord horen zeggen. Hij heeft zich altijd enorm professioneel opgesteld en alle afspraken nagekomen inzake activaties of andere opdrachten”, zegt Marko Heijl, Sponsorship en Corporate Communications Manager bij Soudal, aan Het Nieuwsblad.

Een renner tegen zijn zin aan boord houden, dat was de bedoeling ook helemaal niet. Het contract van Soudal loopt nog tot eind 2028 en er zijn nog heel wat opportuniteiten, zo gaat Heijl verder. Al wordt dat wel zonder de Tour te winnen.

Soudal blijft sponsor, ook zonder Evenepoel aan boord

“We hebben met Tim Merlier de snelste sprinter ter wereld in de ploeg. En met Paul Magnier een van de grootste opkomende talenten. Waarom zouden wij mopperen? En we hebben net vier ritzeges behaald in de grootste wedstrijd ter wereld, waarvan slechts ééntje op naam staat van Remco Evenepoel.”

Heijl verwijst nog naar een heel knappe zege in de afgelopen Tour de France. “Valentin Paret-Peintre wint de etappe op de Mont Ventoux. Heb je ‘s anderdaags pagina één van L’Equipe gezien?”, besluit hij.