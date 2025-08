Tour-winnares Pauline Ferrand-Prévot bijt van zich af over haar extreem lage gewicht

Het gewicht van Tour-winnares Pauline Ferrand-Prévot blijft een discussiepunt. De Française heeft nu nog eens zelf gereageerd op de hele hetze.

Het verschil tussen Pauline Ferrand-Prévot tijdens de klassiekers en de Tour de France was opzienbarend. De Française, die 1m65 groot is en normaal 53 kg weegt, verloor vier tot vijf kilogram om de Tour te winnen.

"Na de klassiekers moest ik kilo’s kwijtraken. In de klassiekers waren die nuttig, bergop uiteraard niet”, zegt Ferrand-Prevot in Franse media. "Ik ben het gewend om ongeveer zes weken voor een doel met mijn dieet te beginnen."

Ferrand-Prévot verdedigt haar lage gewicht

Op het extreem lage gewicht van Ferrand-Prévot kwam er in de laatste dagen van de Tour steeds meer kritiek. Al is de Française niet van plan om nog lang zo mager te blijven. "Ik weet ook dat ik deze vorm niet moet aanhouden."

Volgens Ferrand-Prévot was het gewoon nodig om de Tour te winnen. En ze weet ook wel dat het niet 100% gezond is. Al werkte ze ook samen met voedingsdeskundigen en had ze alles onder controle.

De vraag is echter of jonge meisjes zich niet gaan spiegelen aan Ferrand-Prévot. Door haar eindzege in de Tour leeft het beeld dan ook dat hoe minder je weegt, hoe beter je presteert. Al is dat niet waar de sport naartoe moet.