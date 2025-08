'Transfer heeft ook gevolgen: Evenepoel neemt afscheid van vaste waarde in zijn entourage'

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel maakt de overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Hij neemt heel wat mensen mee, maar van zijn trainer neemt hij wel afscheid.

De transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe zorgt voor heel wat verschuivingen in het peloton. Want niet alleen de olympische kampioen verlaat Soudal Quick-Step, maar hij neemt zijn hele entourage mee.

Zijn vaste ploegleider Klaas Lodewyck en renner Mattia Cattaneo maken al zeker de overstap. Ook mecanicien (en neef) Dario Kloeck en verzorger David Geeroms zullen wellicht de overstap maken naar de Duitse ploeg.

Evenepoel neemt afscheid van trainer Koen Pelgrim

Wie Evenepoel niet volgt naar Red Bull-BORA-hansgrohe, is volgens HLN zijn trainer Koen Pelgrim. Of de Nederlander aan boord blijft bij Soudal Quick-Step is niet duidelijk, maar Evenepoel krijgt dus een nieuwe trainer.

Wie wordt de nieuwe trainer van Evenepoel?

Dat zou niet Marc Lamberts worden, de voormalige trainer van Wout van Aert en de huidige trainer van Primoz Roglic. Wellicht wordt het de Luxemburger Dan Lorang, die sinds 2016 aan de slag is bij de Duitse ploeg.

Lorang trainde in het verleden triatleet Jan Frodeno, die olympisch kampioen en drie keer wereldkampioen IronMan werd. De Luxemburger was ook de trainer van Cian Uijtdebroeks toen hij voor de Duitse ploeg reed.