'Transfer van Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe heeft ook gevolgen voor Lotto'

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Red Bull-BORA-hansgrohe ondergaat in 2026 een transformatie met de komst van Remco Evenepoel. Want ook in de omkadering van de ploeg gaat er veel veranderen.

De langverwachte transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe is eindelijk afgerond. Bij de Duitse ploeg wordt hij herenigd met Sven Vanthourenhout, die bezig is aan zijn inloopperiode. Vanthourenhout wordt bij Red Bull-BORA-hansgrohe sportief manager en ploegleider. De Duitse ploeg nam dan ook al van enkele mensen afscheid. Zo werd er van Rolf Aldag, tot voor kort de sportief manager, afscheid genomen. Red Bull-BORA-hansgrohe haalt Gallopin weg bij Lotto Volgens HLN zou Red Bull-BORA-hansgrohe ook afscheid nemen van ploegleiders Enrico Gasparotto en Heinrich Haussler. Onder meer Sven Vanthourenhout en Klaas Lodewyck, ploegleider van Evenepoel bij Soudal Quick-Step, worden hun vervangers. De Duitse ploeg zou echter ook de Fransman Tony Gallopin weghalen bij Lotto. De ex-renner hing eind 2023 zijn fiets aan de haak en was sinds 2024 ploegleider bij het Belgische team, dat werkt aan een fusie met Intermarché-Wanty. De transfer van Evenepoel zorgt dus voor heel wat verschuivingen in het peloton, wellicht zullen er nog volgen. Want Red Bull-BORA-hansgrohe zou nog renners willen losweken om de (klim)ploeg rond Evenepoel te versterken.