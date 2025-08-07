📷 Tiesj Benoot krijgt mooi geschenk van supporterscafé: "Blijft bijzonder"

In het Oost-Vlaamse dorpje Munte heeft Tiesj Benoot een eigen muurschildering gekregen aan zijn supporterscafé. De renner van Visma-Leasea a Bike was erbij tijdens de onthulling.

Na enkele drukke weken met de Ronde van Zwitserland, de Tour en de Clasica San Sebastian kan Tiesj Benoot opnieuw wat tot rust komen in zijn vertrouwde omgeving. Sinds 2022 is dat het dorpje Munte.

Benoot liet Drongen achter zich en vestigde zich in de deelgemeente van Merelbeke-Melle. Enkele weken later won hij Kuurne-Brussel-Kuurne en werd in Café Sint-Elooi een supporterscafé voor Benoot opgericht.

Cafébaas Tijs Eeckhout liet zijn favoriete renner in het Belgisch olympisch koerstenue vereeuwigen op zijn café . "Ik vind het treffend en het is intussen een vertrouwd beeld als ik op training passeer", zegt Benoot bij HLN.

"Maar het blijft bijzonder om mezelf zo te zien." Benoot was er woensdag bij tijdens de officiële onthulling van het graffiti­ schilderij. Daarna maakte hij ook nog wat tijd voor zijn supporters.

Voor Benoot staat dit najaar nog zeker het WK op de weg (29 september) op het programma. Waar hij voor het WK in Rwanda nog in actie komt, is nog niet duidelijk.