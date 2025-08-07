Alweer zware valpartij in Ronde van Polen: meerdere renners lopen breuken op

Een zware valpartij in de Ronde van Polen heeft bij meerdere renners voor breuken gezorgd. Filippo Baroncini (UAE Team Emirates-XRG) is er het ergste aan toe.

Een zware valpartij in de Ronde van Polen, het lijkt bijna jaarlijks te gebeuren. In 2019 was er de dodelijke valpartij van Bjorg Lambrecht, in 2020 kroop Fabio Jakobsen door het oog van de naald na een zware val.

In de derde etappe van dit jaar was er opnieuw een zware valpartij, waarbij meerdere renners breuken opliepen. Filippo Baroncini was het grootste slachtoffer, hij brak onder meer een nekwervel, zijn sleutelbeen en liep breuken in zijn gezicht op.

Baroncini en Pedersen lopen breuken op

De Italiaan wordt verzorgd in het ziekenhuis en staat daar onder medisch toezicht van zijn ploeg UAE Team Emirates-XRG. Ook andere renners hebben de Ronde van Polen moeten verlaten na de zware valpartij.

Mathias Vacek (Lidl-Trek) moest gehecht worden aan zijn lip en toonde ook tekenen van een hersenschudding. Rasmus Søjberg Pedersen (Decathlon-AG2R) liep ook een sleutelbeenbreuk op.

Zijn ploegmaat en leider Paul Lapeira was ook betrokken bij de valpartij, maar hij reed de etappe wel uit. De Fransman kwam er wel niet ongeschonden vanaf. "Na zijn val heeft Lapeira meerdere schaafwonden en kleine scheurtjes in twee ribben opgelopen". Hij zou donderdag wel starten in de vierde etappe.