Bakelants vreest het ergste voor Soudal Quick-Step na vertrek Evenepoel: "Geloof dat niet"

Soudal Quick-Step raakt met Remco Evenepoel een van de absolute toppers uit het peloton kwijt. Jan Bakelants vreest dan ook dat dat impact zal hebben op het budget van de ploeg.

De transfer van Remco Evenepoel hing al lang in de lucht en die komt er nu ook eindelijk. De dubbele olympische kampioen doet zijn contract tot eind 2026 niet uit en stapt begin volgend jaar al over naar Red Bull-BORA-hansgrohe.

Soudal Quick-Step begint over iets minder dan vijf maanden aan het tijdperk na Remco Evenepoel. En dat zou wel eens een tijdperk kunnen worden waarin de ploeg een stap terug zal moeten zetten.

Gevolgen voor Soudal Quick-Step door vertrek Evenepoel

Dat denkt toch Jan Bakelants. Hij ziet het vertrek van Evenepoel als een zware slag voor de ploeg. "Ik zeg niet dat de ploeg sponsors gaat verliezen, maar ik zie vooral geen nieuwe sponsors meer komen", zegt hij bij HLN.

Bakelants vreest dat de ploeg zijn financiële top heeft bereikt. "Ik geloof niet dat het budget de komende jaren nog boven 30 miljoen euro zal stijgen, wat de ambitie is." Dit jaar is het gemiddelde budget in de WorldTour 32 miljoen euro.

Door het vertrek van Evenepoel komt zijn loonmassa vrij en er is ook nog de afkoopsom, maar aanwinsten zoals Jasper Stuyven zullen ook niet goedkoop zijn. Heel veel budget zal er dus niet over zijn.