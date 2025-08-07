Cian Uijtdebroeks laat zich ook zien in zijn tweede koers na zijn comeback

Cian Uijtdebroeks heeft zijn goede vorm van de Clasica San Sebastian doorgetrokken. In de Ronde van de Ain begon hij goed in de eerste etappe.

Na een pauze van drie maanden maakte Cian Uijtdebroeks afgelopen zaterdag zijn comeback in het peloton in de Clasica San Sebastian. Uijtdebroeks deed mee vooraan en werd uiteindelijk knap negende.

In de Ronde van de Ain, een driedaagse rittenkoers, gaat Uijtdebroeks deze week op zoek naar bevestiging. In de eerste etappe waren er alvast goede signalen, want Uijtdebroeks veroverde de bolletjestrui.

Hij ging ook op pad met ploegmaat Ben Tullet, maar ze konden niet uit de greep van het peloton blijven. Tullet sprintte nog naar de tiende plaats, Uijtdebroeks eindigde in het peloton op de 26ste plaats.

Kan Uijtdebroeks bevestigen in de Tour de l'Ain?

Donderdag staat de tweede etappe op het programma, met op 153 kilometer vijf beklimmingen. De twee zwaarste beklimmingen liggen op het einde, ook de laatste 13 kilometer gaan nog lichtjes bergop tot aan de finish.

Wat er dit jaar nog op het programma staat voor Uijtdebroeks, is nog niet duidelijk. De Vuelta, waar Vingegaard en Jorgenson aan de start staan, zou alvast geen optie zijn. Uijtdebroeks zou dit jaar dus geen grote ronde rijden.