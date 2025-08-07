Cian Uijtdebroeks laat zich ook zien in zijn tweede koers na zijn comeback

Cian Uijtdebroeks laat zich ook zien in zijn tweede koers na zijn comeback
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Cian Uijtdebroeks heeft zijn goede vorm van de Clasica San Sebastian doorgetrokken. In de Ronde van de Ain begon hij goed in de eerste etappe.

Na een pauze van drie maanden maakte Cian Uijtdebroeks afgelopen zaterdag zijn comeback in het peloton in de Clasica San Sebastian. Uijtdebroeks deed mee vooraan en werd uiteindelijk knap negende. 

In de Ronde van de Ain, een driedaagse rittenkoers, gaat Uijtdebroeks deze week op zoek naar bevestiging. In de eerste etappe waren er alvast goede signalen, want Uijtdebroeks veroverde de bolletjestrui. 

Hij ging ook op pad met ploegmaat Ben Tullet, maar ze konden niet uit de greep van het peloton blijven. Tullet sprintte nog naar de tiende plaats, Uijtdebroeks eindigde in het peloton op de 26ste plaats. 

Kan Uijtdebroeks bevestigen in de Tour de l'Ain?

Donderdag staat de tweede etappe op het programma, met op 153 kilometer vijf beklimmingen. De twee zwaarste beklimmingen liggen op het einde, ook de laatste 13 kilometer gaan nog lichtjes bergop tot aan de finish. 

Wat er dit jaar nog op het programma staat voor Uijtdebroeks, is nog niet duidelijk. De Vuelta, waar Vingegaard en Jorgenson aan de start staan, zou alvast geen optie zijn. Uijtdebroeks zou dit jaar dus geen grote ronde rijden. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Cian Uijtdebroeks

Meer nieuws

Sponsor van Soudal Quick-Step deelt prikje uit richting vertrekkende Remco Evenepoel

Sponsor van Soudal Quick-Step deelt prikje uit richting vertrekkende Remco Evenepoel

12:00
📷 Verklapt Van Aert zelf zijn geheime doel? Trainingen wijzen duidelijke richting aan

📷 Verklapt Van Aert zelf zijn geheime doel? Trainingen wijzen duidelijke richting aan

11:00
Alweer zware valpartij in Ronde van Polen: meerdere renners lopen breuken op

Alweer zware valpartij in Ronde van Polen: meerdere renners lopen breuken op

10:00
Gejuich bij Soudal Quick-Step door vertrek Evenepoel? Nieuwe kopman Magnier ruikt zijn kans

Gejuich bij Soudal Quick-Step door vertrek Evenepoel? Nieuwe kopman Magnier ruikt zijn kans

09:30
Bakelants vreest het ergste voor Soudal Quick-Step na vertrek Evenepoel: "Geloof dat niet"

Bakelants vreest het ergste voor Soudal Quick-Step na vertrek Evenepoel: "Geloof dat niet"

09:00
Wat is hij van plan? Campenaerts hint op geheim doel van Van Aert

Wat is hij van plan? Campenaerts hint op geheim doel van Van Aert

08:00
"Dat doe je niet zomaar": Transfer van Evenepoel mogelijk al in 2024 gesloten

"Dat doe je niet zomaar": Transfer van Evenepoel mogelijk al in 2024 gesloten

07:00
Soudal nog tot eind 2028 hoofdsponsor: hoe reageren zij op vertrek Evenepoel?

Soudal nog tot eind 2028 hoofdsponsor: hoe reageren zij op vertrek Evenepoel?

21:30
Giro d'Italia kondigt nieuw land aan voor de Grande Partenza in 2026

Giro d'Italia kondigt nieuw land aan voor de Grande Partenza in 2026

20:30
Komt Remco Evenepoel dit jaar nog in actie voor Soudal Quick-Step?

Komt Remco Evenepoel dit jaar nog in actie voor Soudal Quick-Step?

20:00
"Opluchting en ongemak": Philippe Gilbert zegt met welk gevoel Remco Evenepoel zit

"Opluchting en ongemak": Philippe Gilbert zegt met welk gevoel Remco Evenepoel zit

19:00
"'Boenk' erop": Waarom Evenepoel maar één kans krijgt bij Red Bull-BORA-hansgrohe

"'Boenk' erop": Waarom Evenepoel maar één kans krijgt bij Red Bull-BORA-hansgrohe

18:30
Deze fout mag Remco Evenepoel volgens José De Cauwer niet maken

Deze fout mag Remco Evenepoel volgens José De Cauwer niet maken

18:00
Organisatie van rittenkoers bijzonder blij met komst van Wout van Aert

Organisatie van rittenkoers bijzonder blij met komst van Wout van Aert

17:00
Kiest Evenepoel voor het grote geld? Analist heeft inside informatie over gesloten deal

Kiest Evenepoel voor het grote geld? Analist heeft inside informatie over gesloten deal

16:30
Komt er nog een toptransfer aan? "Vingegaard kan zijn loon verdubbelen als hij zou verhuizen"

Komt er nog een toptransfer aan? "Vingegaard kan zijn loon verdubbelen als hij zou verhuizen"

16:00
Bakelants schetst de zware gevolgen voor Quick-Step na het vertrek van Evenepoel

Bakelants schetst de zware gevolgen voor Quick-Step na het vertrek van Evenepoel

15:00
Duitse pers suggereert zaken waar Remco Evenepoel helemaal niet mee zal kunnen leven

Duitse pers suggereert zaken waar Remco Evenepoel helemaal niet mee zal kunnen leven

14:00
Wat nu voor Soudal Quick-Step? Foré zegt wat plan is na vertrek van Evenepoel

Wat nu voor Soudal Quick-Step? Foré zegt wat plan is na vertrek van Evenepoel

13:30
'Transfer van Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe heeft ook gevolgen voor Lotto'

'Transfer van Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe heeft ook gevolgen voor Lotto'

13:00
Tour-winnares Pauline Ferrand-Prévot bijt van zich af over haar extreem lage gewicht

Tour-winnares Pauline Ferrand-Prévot bijt van zich af over haar extreem lage gewicht

12:30
'Transfer heeft ook gevolgen: Evenepoel neemt afscheid van vaste waarde in zijn entourage'

'Transfer heeft ook gevolgen: Evenepoel neemt afscheid van vaste waarde in zijn entourage'

06/08
Klap voor Evenepoel? Foré stelt voorwaarden over meenemen van zijn entourage

Klap voor Evenepoel? Foré stelt voorwaarden over meenemen van zijn entourage

06/08
Rijdt hij toch de Vuelta? Philipsen klaar voor zijn comeback na val in de Tour

Rijdt hij toch de Vuelta? Philipsen klaar voor zijn comeback na val in de Tour

06/08
Wordt Lipowitz een probleem voor Evenepoel? De Cauwer geeft zijn ongezouten mening

Wordt Lipowitz een probleem voor Evenepoel? De Cauwer geeft zijn ongezouten mening

06/08
Lotto bevestigt slechte nieuws over Lennert Van Eetvelt

Lotto bevestigt slechte nieuws over Lennert Van Eetvelt

06/08
Soudal Quick-Step was al eerder op de hoogte: Foré deelt details en reageert op transfer Evenepoel

Soudal Quick-Step was al eerder op de hoogte: Foré deelt details en reageert op transfer Evenepoel

06/08
Bakelants twijfelt aan transfer Evenepoel en zegt welke ploeg hij betere keuze vond

Bakelants twijfelt aan transfer Evenepoel en zegt welke ploeg hij betere keuze vond

06/08
"Dat bestaat niet": Del Grosso maakt duidelijk statement over vergelijking met Van der Poel

"Dat bestaat niet": Del Grosso maakt duidelijk statement over vergelijking met Van der Poel

06/08
📷 Met een dikke duim omhoog: pechvogel Fabio Jakobsen komt met nieuws

📷 Met een dikke duim omhoog: pechvogel Fabio Jakobsen komt met nieuws

05/08
Dat zullen ze bij Visma Lease a Bike graag horen: Groenewegen komt met heerlijk compliment

Dat zullen ze bij Visma Lease a Bike graag horen: Groenewegen komt met heerlijk compliment

05/08
"Ze beseffen dat nog niet": Karl Vannieuwkerke heeft knappe afscheidsboodschap voor Tim Declercq

"Ze beseffen dat nog niet": Karl Vannieuwkerke heeft knappe afscheidsboodschap voor Tim Declercq

05/08
📷 Patrick Lefevere komt met opvallende reactie na transfer van Remco Evenepoel

📷 Patrick Lefevere komt met opvallende reactie na transfer van Remco Evenepoel

05/08
📷 Dit zijn de plannen van Red Bull-BORA-Hansgrohe met Remco Evenepoel

📷 Dit zijn de plannen van Red Bull-BORA-Hansgrohe met Remco Evenepoel

05/08
📷 BREAKING OFFICIEEL Remco Evenepoel verlaat Soudal Quick-Step aan het einde van het seizoen

📷 BREAKING OFFICIEEL Remco Evenepoel verlaat Soudal Quick-Step aan het einde van het seizoen

05/08
Dikke dankjewel: Tim Merlier krijgt enorm mooi compliment cadeau

Dikke dankjewel: Tim Merlier krijgt enorm mooi compliment cadeau

05/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Jan Bakelants Olav Kooij Pauline Ferrand-Prévot Dylan Groenewegen Tim Merlier Jose De Cauwer Ben Tulett Jonas Vingegaard Rasmussen Tadej Pogacar Philippe Gilbert Valentin Paret-Peintre Bobbie Traksel Enric Mas Nicolau Cian Uijtdebroeks Filippo Baroncini Tim Declercq Fabio Jakobsen Tibor Del Grosso

Nieuwste reacties

Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Hankie Hankie over Ondanks fenomenale ritzege in Parijs: Bakelants trekt harde conclusie over de Tour van Van Aert Hankie Hankie over Ondanks de zege op Champs-Elysées: Van Aert is belangrijke plek bij Visma Lease a Bike kwijt Hankie Hankie over Bjarne Riis viseert net als mevrouw Vingegaard ook Van Aert: "Onbeschoft, toon respect" Nelvafrel Nelvafrel over Pogacar na Col de la Loze zelfs nog steviger leider: De Cauwer komt met vlijmscherp verdict voor Visma en Red Bull Nelvafrel Nelvafrel over Sergeant trekt bikkelharde conclusie over Evenepoel: "Dat is Remco zijn grote probleem" Nelvafrel Nelvafrel over "Beangstigend": Wout van Aert doet boekje open over gevaarlijke situaties in de Tour Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved