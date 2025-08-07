"Dat doe je niet zomaar": Transfer van Evenepoel mogelijk al in 2024 gesloten

"Dat doe je niet zomaar": Transfer van Evenepoel mogelijk al in 2024 gesloten
Foto: © photonews

Remco Evenepoel rijdt volgend jaar niet meer voor Soudal Quick-Step. De deal raakte dinsdag bekend, maar is wellicht al een heel eind geleden gesloten.

Red Bull-BORA-hansgrohe is de nieuwe werkgever van Remco Evenepoel. Dat lijkt goed nieuws, maar niet iedereen staat na de bekendmaking wellicht te springen van enthousiasme.

Zeker bij Red Bull-BORA-hansgrohe zelf. Daar zullen enkele renners een stap achteruit moeten zetten. Bobbie Traksel ziet de hete hangijzers al. “Het wordt een interessante periode nu Evenepoel er ook bij komt”, zegt hij op Eurosport

“Florian Lipowitz is met zijn podiumplaats in de Tour de France definitief doorgebroken. En het is ook nog maar de vraag wat Primoz Roglic gaat doen. Dat is een lastige situatie. De ploeg moet ze alle drie tevreden houden.”

Wanneer werd deal tussen Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe gesloten?

Het huwelijk tussen Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe moet al lang bezegeld zijn, wellicht zo goed als zeker al nog in 2024, nog voor de valpartij van Evenepoel begin december.

“Er werd al tijden met elkaar geflirt. En misschien wel meer dan dat. Na het ongeluk van Evenepoel in de winter bood Red Bull-BORA-hansgrohe hem een privé-vliegtuig aan om hem in hun sportcentrum te laten onderzoeken. Dat doe je niet zomaar, dan ben je als ploeg serieus bezig om iemand zijn handtekening te laten zetten”, aldus Traksel nog.

