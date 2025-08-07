Echte reden voor transfer Evenepoel? De Cauwer zegt waarom vertrek bij Soudal Quick-Step goede zaak is

Remco Evenepoel verlaat na zeven jaar zijn vertrouwde omgeving van Soudal Quick-Step en trekt naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Daar hoopt hij nieuwe impulsen te krijgen.

Na zeven jaar is Remco Evenepoel wat uitgekeken op Soudal Quick-Step en verlaat hij het vertrouwde nest. Niet abnormaal en volgens José De Cauwer is dat juist wat Evenepoel nodig kan hebben om nog beter te worden.

"Het hoeft geen vriendenclubje te worden. Op een bepaald moment moet het zijn dat men beslist: zo gaan we het doen. Niet van "zouden we misschien dit" of "zouden we misschien dat." Dat gebeurt als je met veel vrienden samenwerkt", zegt De Cauwer bij Sporza.

Zal Evenepoel veel tegenspraak krijgen bij Red Bull-BORA-hansgrohe?

Evenepoel begon op zijn 18de bij Soudal Quick-Step, in januari wordt hij 26 jaar. "Maar misschien is het nodig dat er iemand is die tegen hem zegt dat hij niet moet blijven zoeken", stelt De Cauwer nog.

Vraag is alleen of Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe veel weerwoord zal krijgen. Want hij neemt heel wat mensen mee. Onder meer ploegleider Klaas Lodewyck en verzorger David Geeroms zullen hun job te danken hebben aan Evenepoel.

Ook kersvers sportief manager Sven Vanthourenhout bouwde dankzij Evenepoel een mooi palmares op bij de Belgische bond. Zal er dan wel veel veranderen voor Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe of wordt het meer van hetzelfde?