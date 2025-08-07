Gejuich bij Soudal Quick-Step door vertrek Evenepoel? Nieuwe kopman Magnier ruikt zijn kans

Soudal Quick-Step ziet met Remco Evenepoel zijn kopman vertrekken. Al biedt dat ook kansen voor andere renners om zich door te zetten.

Het zal aanpassen worden voor Soudal Quick-Step aan de nieuwe situatie, want vanaf 1 januari begint het tijdperk na Remco Evenepoel. Zeven jaar lang was hij een van de absolute kopmannen van Soudal Quick-Step.

De ploeg onderging ook een transformatie en deed meer investeringen in klimmers om Evenepoel te ondersteunen, terwijl het klassieke werk minder aandacht kreeg. Al waren er wel enkele lichtpuntjes, onder meer Paul Magnier.

De Fransman ontwikkelde zich het voorbije anderhalf jaar bij Soudal Quick-Step en werd dit jaar onder meer tweede in de Omloop Het Nieuwsblad. Hij won ook de Heistse Pijl, Dwars door het Hageland en de Elfstedenronde Brugge.

Biedt vertrek Evenepoel kansen voor andere renners?

En hij ziet ook kansen door vertrek van Evenepoel. "Andere renners zullen er misschien wel echt doorheen gaan komen, zoals Merlier en Valentin in de Tour", zegt Magnier bij Cyclingnews. "Het zou misschien nog wel eens goed kunnen uitpakken."

"We zullen moeten afwachten wat er in de toekomst gebeurt. Ik ben in ieder geval erg te spreken over de sfeer in het team, daarom heb ik voor nog eens twee jaar bijgetekend. Het is een geweldig team en een geweldige familie."