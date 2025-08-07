Ging Soudal Quick-Step in de fout? "Ze hadden Evenepoel beter onmiddellijk verkocht"

Remco Evenepoel staat voor zijn laatste maanden in het shirt van Soudal Quick-Step. Al zal hij niet veel koersen meer afwerken in het shirt van The Wolfpack en dat stemt tot nadenken.

De Tour of Britain (2 tot 7 september), het WK tijdrijden (21 september), het WK op de weg (29 september), het EK tijdrijden (1 oktober), het EK op de weg (5 oktober) en de Ronde van Lombardije (11 oktober).

Dat is het resterende programma van Remco Evenepoel in 2025. Geen Vuelta dus, maar net als vorig jaar de Tour of Britain. In totaal zal Evenepoel nog zeven keer het shirt van Soudal Quick-Step aantrekken.

Had Soudal Quick-Step Evenepoel meteen moeten laten vertrekken?

En dat roept toch vragen op. "Als ik Soudal Quick-Step was, dan zou ik Evenepoel onmiddellijk verkocht hebben", stelt Patrick Broe, Head of Strategy van Visma-Lease a Bike, in Lanterne Rouge Cycling Podcast.

"Welke koersen rijdt hij nog dit jaar? Hij rijdt het WK in de Belgische trui. En Lombardije gaat hij niet winnen tegen Pogacar. Ze konden 40% van zijn salaris van dit jaar uitsparen door hem nu al te verkopen en de afkoopsom zou met 40% omhoog zijn gegaan."

"Red Bull-BORA-hansgrohe wilde dat wellicht niet doen, maar ik had het toch geprobeerd als ik Soudal Quick-Step was." Een transfer tijdens het seizoen is ook mogelijk, al kan dat alleen tussen 1 en 15 augustus.