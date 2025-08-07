Is Tadej Pogacar de Tour de France beu? "Het wordt vervelend voor hem"

Tadej Pogacar was in de laatste week van de Tour fysiek én mentaal moe. Is er sprake van verzadiging bij de Sloveen?

Op 21 september wordt Tadej Pogacar 27 jaar, maar de Sloveen heeft nu al een indrukwekkend palmares. Na zijn vierde eindzege in de Tour staat hij op amper één eindwinst van het record van onder meer Eddy Merckx.

Pogacar heeft al bijna alles gewonnen wat er te winnen valt in het wielrennen, de Vuelta is de enige overgebleven grote ronde die hij nog niet op zijn palmares heeft staan. Maar na vijf deelnames op rij aan de Tour lijkt het voor Pogacar even genoeg geweest.

Verzadiging bij Pogacar?

De Sloveen telde dit jaar in de laatste dagen van de Tour af naar het einde. Hij wilde naar huis om bij zijn verloofde Urska Zigart te zijn. "Na zoveel jaar in het geel begint hij misschien verzadigd te raken", stelt bondscoach Serge Pauwel bij Derailleur.

"Dat is misschien raar, want voor andere renners is het een droom om één dag in die gele trui te rijden. Maar voor hem wordt dat op den duur bijna vervelend, denk ik. En dat voelde je aan hem. Vandaar die uitspraak over een mogelijke burn-out."

"Het ziet er allemaal gemakkelijk uit, zeker voor renners als Pogacar en Van der Poel. Maar niemand ziet hoe die voorbereidingen zijn, al gaf Evenepoel toch wat meer inzicht met zijn post na de Tour. Niet alles loopt over rozen."