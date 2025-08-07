Na Van Aert nu ook Evenepoel: dé redenen waarom Red Bull hem zo graag wilde binnenhalen

Na Van Aert nu ook Evenepoel: dé redenen waarom Red Bull hem zo graag wilde binnenhalen
Foto: © photonews

De twee beste Belgische renners van de voorbije jaren worden vanaf 2026 allebei gesponsord door Red Bull. Remco Evenepoel wordt zo een van de nieuwe ambassadeurs van het merk.

De voorbije jaren zette Red Bull steeds meer stappen in het wielrennen. Renners als Wout van Aert, Tom Pidcock en Zoe Backstedt sloten persoonlijke deals en rijden daarom met een speciale helm. 

Een jaar geleden, net voor de start van de Tour, nam Red Bull 51% van de aandelen over van BORA-hansgrohe en werd hoofdsponsor van de Duitse ploeg. Sinds dit jaar staat het logo van Red Bull ook op de mouwen bij Tudor. 

Met Primoz Roglic had Red Bull-BORA-hansgrohe al een topper, maar een internationaal uithangbord van het wielrennen hadden ze nog niet. Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel liggen nog lang vast en waren dus geen optie.

Waarom wilde Red Bull Evenepoel zo graag? 

Remco Evenepoel was dat wel en rijdt vanaf 2026 voor de Duitse ploeg. "Met Evenepoel hebben ze een eigentijdse ambassadeur, met wie ze een nieuw doelpubliek kunnen aanboren", zegt sporteconoom Wim Lagae bij Het Nieuwsblad. 

Met zijn olympische titels, wereldtitels en ritzeges in grote rondes is Evenepoel een van de grote namen van het wielrennen. "Evenepoel is een alleskunner met durf, veel uitstraling, een flinke erelijst en nog veel potentieel. Red Bull wil excelleren in die sporttak."

Remco Evenepoel

