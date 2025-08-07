Pedersen ziet goede vriend vertrekken bij Lidl-Trek, die nieuwe lead-out wordt van Fretin

Mads Pedersen ziet Alex Kirsch vertrekken bij Lidl-Trek. De Luxemburger moet Milan Fretin aan nog meer zeges helpen.

De klassieke kern rond Mads Pedersen zal er in 2026 wat anders uitzien. Jasper Stuyven trok na twaalf jaar de deur achter zich dicht en rijdt de komende drie jaar voor Soudal Quick-Step, waar hij weer kopman kan worden.

En ook de Luxemburger Alex Kirsch verlaat Lidl-Trek na zeven jaar. De 33-jarige Kirsch, die met de nationale titel in het tijdrijden en op de weg in 2023 twee profzeges heeft, tekende voor drie jaar bij Cofidis.

Kirsch verlaat Lidl-Trek en wordt loods van Fretin

"Ik ben erg blij dat ik een van de loodsen zal worden van Milan Fretin", reageert Kirsch op zijn transfer naar het Franse team. "Ik zal mijn ervaringen in de sprints en als wegkapitein delen en ik krijg ook wat meer vrijheid in de klassiekers."

"Ik ben iedereen bij Trek ontzettend dankbaar - dat ze me de kans hebben gegeven om te groeien als ruiter en als persoon. Mijn teamgenoten - voor alle onvergetelijke momenten die we hebben gedeeld. En aan het personeel — voor het mogelijk maken om op het hoogste niveau te presteren."

Kirsch moet door zijn transfer naar Cofidis wel afscheid nemen van goede vriend Mads Pedersen. "We hebben zoveel gevechten gedeeld, zoveel hoogtepunten en ook een paar dieptepunten. Van etappes winnen in elke grote ronde tot ontelbare overwinningen en podia van Monumenten.