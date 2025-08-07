Sponsor van Soudal Quick-Step deelt prikje uit richting vertrekkende Remco Evenepoel

Remco Evenepoel trekt eind dit jaar de deur achter zich dicht bij Soudal Quick-Step. Voor sponsor Soudal is dat geen ramp, want zij zien ook leven na Evenepoel.

Het vertrek van Remco Evenepoel betekent niet het einde van Soudal Quick-Step. Sponsor Quick-Step en Soudal blijven nog even aan boord, de sponsorovereenkomst met Soudal loopt nog tot eind 2028.

Daarom lopen contracten zoals dat van Merlier, Van Wilder en aanwinst Stuyven tot eind 2028. In tegenstelling tot onder meer Visma-Lease a Bike of UAE Team Emirates-XRG heeft The Wolfpack nog geen renners met een contract in 2029.

Soudal stapte in 2023 over van Lotto naar Quick-Step met de ambitie om met Evenepoel de Tour te winnen. Dat is niet gelukt, al stond Evenepoel vorig jaar wel als derde op het eindpodium van de Tour.

Kan Evenepoel de Tour wel winnen?

De Tour winnen, is echter nog iets anders. Dat beseffen ze ook bij Soudal. "Vanaf volgend jaar is het aan Red Bull met Remco om het te proberen. Ik wens hen veel geluk in het tijdperk Pogacar", prikt Sponsorship en Corporate Communications Manager Marko Heijl bij Het Nieuwsblad.

"Voor ons valt er in het wielrennen nog veel moois te rapen zonder dat je de ambitie moet hebben om de Tour te winnen." Zo heeft Soudal op dit moment een nieuwe campagne lopen met hun merk T-Rex in de Ronde van Polen.