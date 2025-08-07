Trekt eigenaar Bakala zich terug door vertrek van Evenepoel? Foré komt met verrassend nieuws

Soudal Quick-Step gaat vanaf 2026 verder zonder Remco Evenepoel. Maar wat betekent dat voor de plannen van hoofdaandeelhouder en miljardair Zdenek Bakala.

Twee jaar geleden wilde Zdenek Bakala, de Tsjechische miljardair die de ploeg eind 2010 overnam, zijn financiële inbreng in Soudal Quick-Step afbouwen door een fusie op te zetten met Jumbo-Visma. Maar dat mislukte.

Hij investeerde nog eens in de ploeg en verzekerde Patrick Lefevere bij zijn afscheid dat hij nog eens geld in de ploeg zou pompen. Er is zekerheid tot eind 2027 over de sponsorcontracten, maar de vraag is of er daarna nog steun komt van de miljardair.

Blijft Bakala nog langer aan boord bij Soudal Quick-Step?

"Daar moet hoegenaamd niet aan worden getwijfeld", zegt CEO Jurgen Foré zonder aarzelen bij HLN. Er gaat volgens Foré geen maand voorbij waarin hij niet met Bakala spreekt over de toekomst van de ploeg.

"Geloof me: hij is zot van de ploeg en zijn kinderen zo mogelijk nog méér." Foré werkt dan ook aan een strategie waarin de ploeg zou blijven bestaan tot minstens 2031. Mét de steun van Bakala.

"Nu de storm wat is gaan liggen (over Evenepoel, nvdr.), wil ik die strategie in het najaar voorleggen aan en onderhandelen met onze sponsors en nieuwe potentiële instapkandidaten op de Europese markten", stelt Foré nog.