Wat is hij van plan? Campenaerts hint op geheim doel van Van Aert

Wout van Aert heeft nog enkele doelen dit najaar, maar voert hij nog iets in zijn schild? Victor Campenaerts doet dat er geheimzinning over.

Zo'n drie weken na zijn ritzege in de Tour de France, maakt Wout van Aert op 20 augustus zijn comeback in het peloton in de Ronde van Duitsland. Voor Van Aert wordt het zijn debuut in de Duitse rittenkoers.

Daarna zouden de Canadese koersen in Quebec (12 september) en Montreal (14 september) op zijn programma staan. Van Aert stond daar voor het laatst aan de start in 2022 en zal er onder meer Tadej Pogacar ook tegenkomen.

De Vuelta was dit jaar geen optie voor Van Aert, hij reed dit jaar al de Giro en de Tour. Achter het WK in Rwanda eind september staat nog altijd een vraagteken, al lijkt het erop dat Van Aert toch zou passen.

Wat is Van Aert van plan?

Toch zou het najaarsprogramma van Van Aert nog niet compleet zijn als we Victor Campenaerts mogen geloven. "Het hoofddoel staat er niet bij. Blijft dat voorlopig geheim?", reageerde hij op de Instragram-post van Sporza.

Van Aert reageerde met een zwijgende emoji. Het BK gravel op 17 augustus zou een doel kunnen zijn, net als het WK gravel begin oktober in het Nederlandse Zuid-Limburg. Of maakt Van Aert een doel van het EK op de weg begin oktober?