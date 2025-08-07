Wat moet Maxim Van Gils nu denken? Komst van Evenepoel dreigt probleem te worden

Eind december vorig jaar weekte Red Bull-BORA-hansgrohe Maxim Van Gils los bij Lotto. Negen maanden later kondigde de Duitse ploeg ook de komst van Remco Evenepoel aan.

Nadat hij in maart 2024 zijn contract tot eind 2026 had verlengd bij Lotto, brak Maxim Van Gils helemaal door. Hij wilde een hoger loon, maar dat kon Lotto door het afhaken van Dstny niet geven. Van Gils besloot om naar Red Bull-BORA-hansgrohe te trekken.

De Duitse ploeg was op zoek naar een kopman voor de klimklassiekers zoals Luik-Bastenaken-Luik of de Clasica San Sebastian. Toppers als Roglic, Vlasov, Martinez of Hindley geven meer de voorkeur aan rittenkoersen.

Kunnen Van Gils en Evenepoel samenwerken?

Voor Van Gils een perfecte situatie, maar in 2026 zal hij wellicht het kopmanschap moeten delen. De transfer van Remco Evenepoel kwam niet onverwacht, maar toch lijkt het voor Van Gils een stevige domper te zijn.

Toen hij bij Red Bull-BORA-hansgrohe tekende was dat wellicht niet met de bedoeling om zijn kansen op te offeren voor Evenepoel. En ook in bijvoorbeeld de Tour zullen er voor Van Gils nu minder kansen komen.

In bijvoorbeeld Milaan-Sanremo of Strade Bianche lijkt Van Gils wel nog altijd kopman te kunnen zijn, maar verder zal hij wellicht toegevingen moeten doen als het op zijn programma aankomt door de komst van Evenepoel. Sven Vanthourenhout zal knopen moeten doorhakken.