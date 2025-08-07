Weer Belgische ploeg in moeilijkheden, algemeen manager trekt aan alarmbel: "Moet iedereen beseffen"

Lotto en Intermarché-Wanty werken aan een fusie door financiële problemen. Bij Wagner-Bazin WB was er vorig jaar zo'n fusie, maar moet er opnieuw gezocht worden naar extra geld.

Heel wat Belgische ploegen zoeken naar extra geld. Alpecin-Deceuninck is op zoek naar een tweede naamsponsor door het terugdraaien van de investeringen van Deceuninck, Lotto en Intermarché-Wanty moeten zelfs fuseren.

De twee ploegen hebben niet het grootste budget in de WorldTour en bundelen nu de krachten om vanaf 2026 verder te gaan als één ploeg. Dat deden Philippe Wagner/Bazin en Bingoal WB dit jaar al.

Door nieuwe gokwetgeving mag een gokbedrijf geen deel meer uitmaken van de naam van de ploeg en moest Bingoal afhaken. De Waals-Brusselse overheid kon dan weer zijn financieel engagement niet nakomen door hoog oplopende schulden.

Wagner-Bazin WB zoekt extra geld

Met één overwinning in de Tour of Sharjah (VAE) doet de ploeg het ook sportief niet goed. Sponsor Wagner-Bazin heeft nog een overeenkomst tot eind 2026, maar is niet tevreden. "Net daarom ben ik op zoek naar bijkomend budget", zegt algemeen manager Christophe Brandt bij Het Nieuwsblad.

Al is dat geen makkelijke zoektocht. "Wat als we geen bijkomend budget vinden? Daar kan ik nog geen antwoord op geven maar ik denk dat iedereen moet beseffen dat de wielersport in België momenteel moeilijke tijden beleefd."