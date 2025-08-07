Wordt hij met open armen ontvangen? Nieuwe ploegmaat reageert op komst van Evenepoel

Remco Evenepoel maakt in 2026 de overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Bij de Duitse ploeg zien ze voordelen in de komst van de olympische kampioen.

De transfer van Remco Evenepoel is speciaal, want hij maakt niet alleen de overstap naar de Duitse ploeg maar brengt ook een hele entourage mee. Onder meer ploegleider Klaas Lodewyck en ploegmaat Mattia Cattaneo.

Ook Sven Vanthourenhout, die bij de Belgische bond succesvol samenwerkte met Evenepoel, kan aan de olympische kampioen gelinkt worden. Jan Bakelants sprak zelfs van een "vijandige overname" en vindt niet dat Evenepoel zo nederig binnenkomt bij zijn nieuwe ploeg.

Zorgt voor Evenepoel voor zelfde effect als Pogacar?

Hoe denken ze bij de Duitse ploeg over de komst van Evenepoel? Toekomstig ploegmaat Finn Fisher-Black ziet Evenepoel graag komen. "Ik heb in het verleden met jongens van dat kaliber gereden, zoals Tadej (Pogacar, nvdr.), en Remco is ook zo'n alien", zegt hij bij Domestique.

"Met zo'n fantastische renner in de ploeg gaat het hele team erop vooruit. Het maakt het hele team een beetje professioneler. Als iedereen positief gestemd is, dan werkt het team goed", zegt Fisher-Black.

"Je ziet dat bijvoorbeeld bij UAE, daar wint bijna elke renner wedstrijden. Dus ik ben benieuwd wat dat voor het hele team kan betekenen. Remco is één renner, maar hij kan dit gevoel in het team brengen, waardoor we op andere vlakken meer succes kunnen boeken."