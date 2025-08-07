Wordt hij met open armen ontvangen? Nieuwe ploegmaat reageert op komst van Evenepoel

Wordt hij met open armen ontvangen? Nieuwe ploegmaat reageert op komst van Evenepoel
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel maakt in 2026 de overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Bij de Duitse ploeg zien ze voordelen in de komst van de olympische kampioen.

De transfer van Remco Evenepoel is speciaal, want hij maakt niet alleen de overstap naar de Duitse ploeg maar brengt ook een hele entourage mee. Onder meer ploegleider Klaas Lodewyck en ploegmaat Mattia Cattaneo. 

Ook Sven Vanthourenhout, die bij de Belgische bond succesvol samenwerkte met Evenepoel, kan aan de olympische kampioen gelinkt worden. Jan Bakelants sprak zelfs van een "vijandige overname" en vindt niet dat Evenepoel zo nederig binnenkomt bij zijn nieuwe ploeg.

Zorgt voor Evenepoel voor zelfde effect als Pogacar?

Hoe denken ze bij de Duitse ploeg over de komst van Evenepoel? Toekomstig ploegmaat Finn Fisher-Black ziet Evenepoel graag komen. "Ik heb in het verleden met jongens van dat kaliber gereden, zoals Tadej (Pogacar, nvdr.), en Remco is ook zo'n alien", zegt hij bij Domestique. 

"Met zo'n fantastische renner in de ploeg gaat het hele team erop vooruit. Het maakt het hele team een beetje professioneler. Als iedereen positief gestemd is, dan werkt het team goed", zegt Fisher-Black. 

"Je ziet dat bijvoorbeeld bij UAE, daar wint bijna elke renner wedstrijden. Dus ik ben benieuwd wat dat voor het hele team kan betekenen. Remco is één renner, maar hij kan dit gevoel in het team brengen, waardoor we op andere vlakken meer succes kunnen boeken."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Finn Fisher-Black
Remco Evenepoel
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Ging Soudal Quick-Step in de fout? "Ze hadden Evenepoel beter onmiddellijk verkocht"

Ging Soudal Quick-Step in de fout? "Ze hadden Evenepoel beter onmiddellijk verkocht"

13:30
Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour

Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour

13:00
1
Sponsor van Soudal Quick-Step deelt prikje uit richting vertrekkende Remco Evenepoel

Sponsor van Soudal Quick-Step deelt prikje uit richting vertrekkende Remco Evenepoel

12:00
Pedersen ziet goede vriend vertrekken bij Lidl-Trek, die nieuwe lead-out wordt van Fretin

Pedersen ziet goede vriend vertrekken bij Lidl-Trek, die nieuwe lead-out wordt van Fretin

16:00
Gejuich bij Soudal Quick-Step door vertrek Evenepoel? Nieuwe kopman Magnier ruikt zijn kans

Gejuich bij Soudal Quick-Step door vertrek Evenepoel? Nieuwe kopman Magnier ruikt zijn kans

09:30
Weer Belgische ploeg in moeilijkheden, algemeen manager trekt aan alarmbel: "Moet iedereen beseffen"

Weer Belgische ploeg in moeilijkheden, algemeen manager trekt aan alarmbel: "Moet iedereen beseffen"

15:00
🎥 Twee jaar na zijn haartransplantatie: Niels Albert pakt uit met nieuw kapsel Naast de fiets

🎥 Twee jaar na zijn haartransplantatie: Niels Albert pakt uit met nieuw kapsel

14:00
Bakelants vreest het ergste voor Soudal Quick-Step na vertrek Evenepoel: "Geloof dat niet"

Bakelants vreest het ergste voor Soudal Quick-Step na vertrek Evenepoel: "Geloof dat niet"

09:00
"Dat doe je niet zomaar": Transfer van Evenepoel mogelijk al in 2024 gesloten

"Dat doe je niet zomaar": Transfer van Evenepoel mogelijk al in 2024 gesloten

07:00
📷 Verklapt Van Aert zelf zijn geheime doel? Trainingen wijzen duidelijke richting aan

📷 Verklapt Van Aert zelf zijn geheime doel? Trainingen wijzen duidelijke richting aan

11:00
Komt Remco Evenepoel dit jaar nog in actie voor Soudal Quick-Step?

Komt Remco Evenepoel dit jaar nog in actie voor Soudal Quick-Step?

20:00
Alweer zware valpartij in Ronde van Polen: meerdere renners lopen breuken op

Alweer zware valpartij in Ronde van Polen: meerdere renners lopen breuken op

10:00
Cian Uijtdebroeks laat zich ook zien in zijn tweede koers na zijn comeback

Cian Uijtdebroeks laat zich ook zien in zijn tweede koers na zijn comeback

08:30
Wat is hij van plan? Campenaerts hint op geheim doel van Van Aert

Wat is hij van plan? Campenaerts hint op geheim doel van Van Aert

08:00
Kiest Evenepoel voor het grote geld? Analist heeft inside informatie over gesloten deal

Kiest Evenepoel voor het grote geld? Analist heeft inside informatie over gesloten deal

16:30
Soudal nog tot eind 2028 hoofdsponsor: hoe reageren zij op vertrek Evenepoel?

Soudal nog tot eind 2028 hoofdsponsor: hoe reageren zij op vertrek Evenepoel?

21:30
"Opluchting en ongemak": Philippe Gilbert zegt met welk gevoel Remco Evenepoel zit

"Opluchting en ongemak": Philippe Gilbert zegt met welk gevoel Remco Evenepoel zit

19:00
"'Boenk' erop": Waarom Evenepoel maar één kans krijgt bij Red Bull-BORA-hansgrohe

"'Boenk' erop": Waarom Evenepoel maar één kans krijgt bij Red Bull-BORA-hansgrohe

18:30
Duitse pers suggereert zaken waar Remco Evenepoel helemaal niet mee zal kunnen leven

Duitse pers suggereert zaken waar Remco Evenepoel helemaal niet mee zal kunnen leven

06/08
Deze fout mag Remco Evenepoel volgens José De Cauwer niet maken

Deze fout mag Remco Evenepoel volgens José De Cauwer niet maken

18:00
Wat nu voor Soudal Quick-Step? Foré zegt wat plan is na vertrek van Evenepoel

Wat nu voor Soudal Quick-Step? Foré zegt wat plan is na vertrek van Evenepoel

06/08
Giro d'Italia kondigt nieuw land aan voor de Grande Partenza in 2026

Giro d'Italia kondigt nieuw land aan voor de Grande Partenza in 2026

20:30
'Transfer heeft ook gevolgen: Evenepoel neemt afscheid van vaste waarde in zijn entourage'

'Transfer heeft ook gevolgen: Evenepoel neemt afscheid van vaste waarde in zijn entourage'

06/08
Klap voor Evenepoel? Foré stelt voorwaarden over meenemen van zijn entourage

Klap voor Evenepoel? Foré stelt voorwaarden over meenemen van zijn entourage

06/08
Bakelants schetst de zware gevolgen voor Quick-Step na het vertrek van Evenepoel

Bakelants schetst de zware gevolgen voor Quick-Step na het vertrek van Evenepoel

06/08
'Transfer van Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe heeft ook gevolgen voor Lotto'

'Transfer van Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe heeft ook gevolgen voor Lotto'

06/08
Organisatie van rittenkoers bijzonder blij met komst van Wout van Aert

Organisatie van rittenkoers bijzonder blij met komst van Wout van Aert

17:00
Soudal Quick-Step was al eerder op de hoogte: Foré deelt details en reageert op transfer Evenepoel

Soudal Quick-Step was al eerder op de hoogte: Foré deelt details en reageert op transfer Evenepoel

06/08
Komt er nog een toptransfer aan? "Vingegaard kan zijn loon verdubbelen als hij zou verhuizen"

Komt er nog een toptransfer aan? "Vingegaard kan zijn loon verdubbelen als hij zou verhuizen"

06/08
Bakelants twijfelt aan transfer Evenepoel en zegt welke ploeg hij betere keuze vond

Bakelants twijfelt aan transfer Evenepoel en zegt welke ploeg hij betere keuze vond

06/08
Wordt Lipowitz een probleem voor Evenepoel? De Cauwer geeft zijn ongezouten mening

Wordt Lipowitz een probleem voor Evenepoel? De Cauwer geeft zijn ongezouten mening

06/08
Tour-winnares Pauline Ferrand-Prévot bijt van zich af over haar extreem lage gewicht

Tour-winnares Pauline Ferrand-Prévot bijt van zich af over haar extreem lage gewicht

06/08
Rijdt hij toch de Vuelta? Philipsen klaar voor zijn comeback na val in de Tour

Rijdt hij toch de Vuelta? Philipsen klaar voor zijn comeback na val in de Tour

06/08
Lotto bevestigt slechte nieuws over Lennert Van Eetvelt

Lotto bevestigt slechte nieuws over Lennert Van Eetvelt

06/08
📷 Dit zijn de plannen van Red Bull-BORA-Hansgrohe met Remco Evenepoel

📷 Dit zijn de plannen van Red Bull-BORA-Hansgrohe met Remco Evenepoel

05/08
📷 BREAKING OFFICIEEL Remco Evenepoel verlaat Soudal Quick-Step aan het einde van het seizoen

📷 BREAKING OFFICIEEL Remco Evenepoel verlaat Soudal Quick-Step aan het einde van het seizoen

05/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Jan Bakelants Tadej Pogacar Wout Van Aert Olav Kooij Dylan Groenewegen Tim Merlier Jose De Cauwer Pauline Ferrand-Prévot Philippe Gilbert Valentin Paret-Peintre Enric Mas Nicolau Bobbie Traksel Cian Uijtdebroeks Tim Declercq Filippo Baroncini Fabio Jakobsen Finn Fisher-Black Tibor Del Grosso Niels Albert

Nieuwste reacties

COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Hankie Hankie over Ondanks fenomenale ritzege in Parijs: Bakelants trekt harde conclusie over de Tour van Van Aert Hankie Hankie over Ondanks de zege op Champs-Elysées: Van Aert is belangrijke plek bij Visma Lease a Bike kwijt Hankie Hankie over Bjarne Riis viseert net als mevrouw Vingegaard ook Van Aert: "Onbeschoft, toon respect" Nelvafrel Nelvafrel over Pogacar na Col de la Loze zelfs nog steviger leider: De Cauwer komt met vlijmscherp verdict voor Visma en Red Bull Nelvafrel Nelvafrel over Sergeant trekt bikkelharde conclusie over Evenepoel: "Dat is Remco zijn grote probleem" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved