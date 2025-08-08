🎥 Cian Uijtdebroeks doet gooi naar eindzege: "Dit moet me beter liggen"

Cian Uijtdebroeks werd donderdag tweede in de voorlaatste etappe van de Tour de l'Ain. Vandaag gaat hij vol voor de koninginnenrit en de eindzege.

Met de bergtrui om de schouders koos Uijtdebroeks donderdag op 27 kilometer van de finish vol voor de aanval. Nicolas Prodhomme ging goed met hem mee.

De achtervolgers kwamen er niet meer aan te pas en de twee leiders gingen onderling uitmaken wie de zege pakte. Uijtdebroeks probeerde zijn metgezel af te schudden, maar dat lukte niet.

Uijtdebroeks wil eindzege pakken in Tour de l’Ain

De Fransman pakte de zege, onze landgenoot moest zelfs nog twee seconden toegeven. Vandaag volgt de koninginnenrit van de Tour de l’Ain met de Grand Colombier.

“Ik heb geprobeerd om hem al van vroeg aan te vallen, in de hoop dat hij zou kraken. Maar dat lukte helaas niet”, zei Uijtdebroeks bij Sporza.

“Sowieso trek ik met een goed gevoel naar morgen (vandaag, red.). Mijn benen voelen goed en de langere, zwaardere beklimmingen moeten me beter liggen. Hopelijk wordt het een fantastische dag. Als team gaan we proberen om de eindwinst binnen te halen.”