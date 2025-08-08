📷 'Tête de la course': must-have voor elke wielerfan die ook van kunst en poëzie houdt

Fotograaf Klaas Jan van der Weij en dichter Joost Hontelez hebben samen 'Tête de la course' uitgebracht. Het boek bevat prachtige beelden, met verzen erbij.

In juli kwam het boek ‘Tête de la course’ uit. Het boek is een must-have voor iedereen die van wielrennen houdt en ook liefhebber is van kunst en poëzie.

Een foto is slechts een weergave van een fractie van een seconde, maar uiteindelijk schuilt er achter elk beeld vaak een heel verhaal. Denk maar aan de iconische foto’s van Evenepoel op de Spelen in Parijs.

Fotograaf Klaas Jan van der Weij heeft in ‘Tête de la course’ heel wat van zijn beelden uit de koers verzameld. Maar dat is niet alles.

De prachtige foto’s worden vergezeld van gedichten van Joost Hontelez. De gedichten passen vaak perfect bij de foto, al lopen ze ook vaak door de foto.

“Al met al vind ik Tête de la course een van de meest aansprekende combinaties van poëzie en fotografie die ik ooit onder ogen heb gehad: fotograaf en dichter in topvorm, in een gezamenlijke en liefdevolle ode aan het wielrennen”, zegt Bert Wagendorp die het voorwoord schreef.

Het boek is te verkrijgen in de boekhandel, maar ook online via verschillende kanalen te koop, zoals bijvoorbeeld bij FNAC.