📷 'Tête de la course': must-have voor elke wielerfan die ook van kunst en poëzie houdt

📷 'Tête de la course': must-have voor elke wielerfan die ook van kunst en poëzie houdt
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Fotograaf Klaas Jan van der Weij en dichter Joost Hontelez hebben samen 'Tête de la course' uitgebracht. Het boek bevat prachtige beelden, met verzen erbij.

In juli kwam het boek ‘Tête de la course’ uit. Het boek is een must-have voor iedereen die van wielrennen houdt en ook liefhebber is van kunst en poëzie.

Een foto is slechts een weergave van een fractie van een seconde, maar uiteindelijk schuilt er achter elk beeld vaak een heel verhaal. Denk maar aan de iconische foto’s van Evenepoel op de Spelen in Parijs.

Fotograaf Klaas Jan van der Weij heeft in ‘Tête de la course’ heel wat van zijn beelden uit de koers verzameld. Maar dat is niet alles.

De prachtige foto’s worden vergezeld van gedichten van Joost Hontelez. De gedichten passen vaak perfect bij de foto, al lopen ze ook vaak door de foto.

“Al met al vind ik Tête de la course een van de meest aansprekende combinaties van poëzie en fotografie die ik ooit onder ogen heb gehad: fotograaf en dichter in topvorm, in een gezamenlijke en liefdevolle ode aan het wielrennen”, zegt Bert Wagendorp die het voorwoord schreef.

Het boek is te verkrijgen in de boekhandel, maar ook online via verschillende kanalen te koop, zoals bijvoorbeeld bij FNAC.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Bondscoach Serge Pauwels reageert op nieuws Wout van Aert

Bondscoach Serge Pauwels reageert op nieuws Wout van Aert

15:00
Wout van Aert hakt knopen door: dit is zijn programma voor het najaar

Wout van Aert hakt knopen door: dit is zijn programma voor het najaar

14:00
Ex-ploegleider van Soudal Quick-Step komt met uitspraken over loon van Evenepoel naar buiten

Ex-ploegleider van Soudal Quick-Step komt met uitspraken over loon van Evenepoel naar buiten

13:30
Tom Pidcock lacht maatregelen voor veiligheid in koers weg: "Op andere dingen concentreren"

Tom Pidcock lacht maatregelen voor veiligheid in koers weg: "Op andere dingen concentreren"

13:00
📷 Winnaar eerste etappe in Arctic Race of Norway krijgt prachtig cadeau mee naar huis

📷 Winnaar eerste etappe in Arctic Race of Norway krijgt prachtig cadeau mee naar huis

12:30
Johan Museeuw trekt zijn conclusies voor WK gravel na dood van Ludo Dierckxsens

Johan Museeuw trekt zijn conclusies voor WK gravel na dood van Ludo Dierckxsens

11:00
Demi Vollering spreekt klare taal over kilo's gewichtsverlies van Tourwinnares

Demi Vollering spreekt klare taal over kilo's gewichtsverlies van Tourwinnares

10:00
Tour de France krijgt nu al vraag voor Grand Départ in 2030

Tour de France krijgt nu al vraag voor Grand Départ in 2030

09:00
Wordt hij de nieuwe kopman van Soudal Quick-Step? "Het is een beslissing van het team"

Wordt hij de nieuwe kopman van Soudal Quick-Step? "Het is een beslissing van het team"

08:30
Nu Evenepoel Soudal Quick-Step verlaat: dit is het jaarsalaris van Jasper Stuyven

Nu Evenepoel Soudal Quick-Step verlaat: dit is het jaarsalaris van Jasper Stuyven

08:00
🎥 Cian Uijtdebroeks doet gooi naar eindzege: "Dit moet me beter liggen"

🎥 Cian Uijtdebroeks doet gooi naar eindzege: "Dit moet me beter liggen"

07:30
Stoot Stuyven bij Soudal Quick-Step op dezelfde problemen? "Een groot verschil"

Stoot Stuyven bij Soudal Quick-Step op dezelfde problemen? "Een groot verschil"

07:00
Echte reden voor transfer Evenepoel? De Cauwer zegt waarom vertrek bij Soudal Quick-Step goede zaak is

Echte reden voor transfer Evenepoel? De Cauwer zegt waarom vertrek bij Soudal Quick-Step goede zaak is

21:30
Blijft Roglic ondanks komst van Evenepoel? Ex-renner ziet belangrijke rol voor hem

Blijft Roglic ondanks komst van Evenepoel? Ex-renner ziet belangrijke rol voor hem

20:30
Wat moet Maxim Van Gils nu denken? Komst van Evenepoel dreigt probleem te worden Analyse

Wat moet Maxim Van Gils nu denken? Komst van Evenepoel dreigt probleem te worden

20:00
Is Tadej Pogacar de Tour de France beu? "Het wordt vervelend voor hem"

Is Tadej Pogacar de Tour de France beu? "Het wordt vervelend voor hem"

19:00
Trekt eigenaar Bakala zich terug door vertrek van Evenepoel? Foré komt met verrassend nieuws

Trekt eigenaar Bakala zich terug door vertrek van Evenepoel? Foré komt met verrassend nieuws

18:30
Na Van Aert nu ook Evenepoel: dé redenen waarom Red Bull hem zo graag wilde binnenhalen

Na Van Aert nu ook Evenepoel: dé redenen waarom Red Bull hem zo graag wilde binnenhalen

18:00
Onbegrip voor de keuzes van Wout van Aert: "Dat hij zo'n dingen doet..."

Onbegrip voor de keuzes van Wout van Aert: "Dat hij zo'n dingen doet..."

17:00
📷 Tiesj Benoot krijgt mooi geschenk van supporterscafé: "Blijft bijzonder"

📷 Tiesj Benoot krijgt mooi geschenk van supporterscafé: "Blijft bijzonder"

16:30
Pedersen ziet goede vriend vertrekken bij Lidl-Trek, die nieuwe lead-out wordt van Fretin

Pedersen ziet goede vriend vertrekken bij Lidl-Trek, die nieuwe lead-out wordt van Fretin

16:00
Weer Belgische ploeg in moeilijkheden, algemeen manager trekt aan alarmbel: "Moet iedereen beseffen"

Weer Belgische ploeg in moeilijkheden, algemeen manager trekt aan alarmbel: "Moet iedereen beseffen"

07/08
🎥 Twee jaar na zijn haartransplantatie: Niels Albert pakt uit met nieuw kapsel Naast de fiets

🎥 Twee jaar na zijn haartransplantatie: Niels Albert pakt uit met nieuw kapsel

07/08
Ging Soudal Quick-Step in de fout? "Ze hadden Evenepoel beter onmiddellijk verkocht"

Ging Soudal Quick-Step in de fout? "Ze hadden Evenepoel beter onmiddellijk verkocht"

07/08
Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour

Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour

07/08
1
Wordt hij met open armen ontvangen? Nieuwe ploegmaat reageert op komst van Evenepoel

Wordt hij met open armen ontvangen? Nieuwe ploegmaat reageert op komst van Evenepoel

07/08
Sponsor van Soudal Quick-Step deelt prikje uit richting vertrekkende Remco Evenepoel

Sponsor van Soudal Quick-Step deelt prikje uit richting vertrekkende Remco Evenepoel

07/08
📷 Verklapt Van Aert zelf zijn geheime doel? Trainingen wijzen duidelijke richting aan

📷 Verklapt Van Aert zelf zijn geheime doel? Trainingen wijzen duidelijke richting aan

07/08
Alweer zware valpartij in Ronde van Polen: meerdere renners lopen breuken op

Alweer zware valpartij in Ronde van Polen: meerdere renners lopen breuken op

07/08
Gejuich bij Soudal Quick-Step door vertrek Evenepoel? Nieuwe kopman Magnier ruikt zijn kans

Gejuich bij Soudal Quick-Step door vertrek Evenepoel? Nieuwe kopman Magnier ruikt zijn kans

07/08
Bakelants vreest het ergste voor Soudal Quick-Step na vertrek Evenepoel: "Geloof dat niet"

Bakelants vreest het ergste voor Soudal Quick-Step na vertrek Evenepoel: "Geloof dat niet"

07/08
Cian Uijtdebroeks laat zich ook zien in zijn tweede koers na zijn comeback

Cian Uijtdebroeks laat zich ook zien in zijn tweede koers na zijn comeback

07/08
Wat is hij van plan? Campenaerts hint op geheim doel van Van Aert

Wat is hij van plan? Campenaerts hint op geheim doel van Van Aert

07/08
"Dat doe je niet zomaar": Transfer van Evenepoel mogelijk al in 2024 gesloten

"Dat doe je niet zomaar": Transfer van Evenepoel mogelijk al in 2024 gesloten

07/08
Soudal nog tot eind 2028 hoofdsponsor: hoe reageren zij op vertrek Evenepoel?

Soudal nog tot eind 2028 hoofdsponsor: hoe reageren zij op vertrek Evenepoel?

06/08
Giro d'Italia kondigt nieuw land aan voor de Grande Partenza in 2026

Giro d'Italia kondigt nieuw land aan voor de Grande Partenza in 2026

06/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Tadej Pogacar Jan Bakelants Serge Pauwels Jasper Stuyven Thomas Pidcock Cian Uijtdebroeks Pauline Ferrand-Prévot Sven Vanthourenhout Alex Kirsch Mads Pedersen Maxim Van Gils Jonas Vingegaard Rasmussen Primoz Roglic Frank Hoste Jose De Cauwer Philippe Gilbert Tim Merlier Valentin Paret-Peintre

Nieuwste reacties

COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Hankie Hankie over Ondanks fenomenale ritzege in Parijs: Bakelants trekt harde conclusie over de Tour van Van Aert Hankie Hankie over Ondanks de zege op Champs-Elysées: Van Aert is belangrijke plek bij Visma Lease a Bike kwijt Hankie Hankie over Bjarne Riis viseert net als mevrouw Vingegaard ook Van Aert: "Onbeschoft, toon respect" Nelvafrel Nelvafrel over Pogacar na Col de la Loze zelfs nog steviger leider: De Cauwer komt met vlijmscherp verdict voor Visma en Red Bull Nelvafrel Nelvafrel over Sergeant trekt bikkelharde conclusie over Evenepoel: "Dat is Remco zijn grote probleem" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved