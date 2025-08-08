📷 Winnaar eerste etappe in Arctic Race of Norway krijgt prachtig cadeau mee naar huis

De eerste etappe van de Arctic Race of Norway werd Corbin Strong van Israel-Premier Tech. Hij kreeg achteraf een mooi cadeau van de organisatie.

Midden in de zomer, maar de Arctic Race of Norway begon met een eerste etappe in de regen, van de start tot de aankomst. Dat maakte het gevaarlijk.

Niet alleen onderweg, maar ook aan de finishlijn. Het sprintje bergop leek ideaal werk voor Tom Pidcock, maar die liet het aan zich voorbijgaan.

50 kilogram zal voor de winnaar

Tom Van Asbroeck lanceerde zijn ploegmaat Corbin Strong. Hij pakte vrij eenvoudig de zege, voor zijn ploegmaat Riley Sheenan.

De Nieuw-Zeelander kreeg in Noorwegen nog een mooi cadeau voor zijn overwinning. Het is ondertussen een traditie geworden in de Arctic Race of Norway.

De winnaar krijgt maar liefst 50 kilogram zal als cadeau. Strong kreeg al een eerste lading en ging met de vis in de hand op de foto.