Demi Vollering spreekt klare taal over kilo's gewichtsverlies van Tourwinnares

De foto's van Pauline Ferrand-Prevot liegen er niet om. De Tourwinnares verloor enkele kilo's in vergelijking met Parijs-Roubaix.

Als je de podiumfoto’s van Parijs-Roubaix en de Tour de France Femmes met elkaar vergelijkt, dan zie je duidelijk dat Pauline Ferrand-Prevot enkele kilo’s kwijt is.

De Française volgde een streng dieet om messcherp te staan. Het zou naar verluidt 4 tot 5 kilogram zijn die ze verloor, zo vertelde Ferrand-Prevot zelf achteraf.

Demi Vollering, getipt als mogelijke eindwinnares van de Tour, werd tweede op bijna 4 minuten achterstand van de winnares. “Ja, ik kan nog wel wat gewicht verliezen, maar ik wil geen vel over been zijn”, zei de Nederlandse aan Het Laatste Nieuws.

Ze is uiteindelijk ook 7 centimeter groter dan de Tourwinnares. “Ik zal nooit zo licht kunnen zijn als Ferrand-Prevot. Ik ben trots op mezelf als zwaargewicht. Ik wil een voorbeeld zijn - ik hoop dat ik in de toekomst klimwedstrijden kan winnen met mijn zwaardere gewicht.”

Vollering wil geen kilo’s verliezen voor de koers

Daarmee stuurt ze ook een boodschap de wereld in. “Om meisjes te laten zien dat je niet super skinny hoeft te zijn. Voor mij is het niet moeilijk om hierover te praten, maar ik weet dat veel meisjes en rensters hiermee worstelen.”

Zelf heeft Vollering geen probleem met haar gewicht. “Ouders moeten hun kinderen net duidelijk maken dat ‘Pauline dit doet voor de Tour, en niet voor altijd’. Iedereen moet begrijpen dat het ook onze job is om op ons allerbest te zijn.”