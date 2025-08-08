Gianni Vermeersch pakt gigantisch record ... met dank aan Mathieu van der Poel

De zoektocht naar de snelste tijden op diverse bergjes overal ter wereld? Daar mengen ook de absolute toppers zich al eens mee. Het was deze week niet anders, zoveel is duidelijk uit een aantal data uit het buitenland.

Mathieu van der Poel en ploegmaat Gianni Vermeersch zijn deze week te vinden aan de Costa Blanca in Spanje. En daar zijn ze letterlijk en figuurlijk hard gegaan.

Prachtig record

Op de Puerto de Confrides zijn ze zo snel als mogelijk naar boven gereden. Daarbij haalden ze over meer dan twintig kilometer een snelheid van boven de dertig kilometer per uur.

De Puerto de Confrides is een echte loper. Het betreft een klim van 20,5 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van om en bij de 3,5 procent.

41 seconden sneller

Vermeersch legde de 20,5 kilometer af in 39 minuten en 2 seconden. Daarmee wist hij het vorige record met liefst 41 seconden te breken. Hoever Mathieu van der Poel hem heeft gevolgd, gegangmaakt of op weg geholpen is niet duidelijk gezien hij zijn data niet deelt via Strava.

Toch is het sowieso een erg mooie beklimming geweest van de twee. Het ging overigens over een beklimming binnen een rit van in totaal meer dan 140 kilometer, dus het ging natuurlijk niet alleen over de KOM halen.