Johan Museeuw trekt zijn conclusies voor WK gravel na dood van Ludo Dierckxsens

Johan Museeuw rijdt midden oktober het WK gravel. Toch is hij voorzichting, ingegeven door de dood van ex-collega Ludo Dierckxsens.

De 59-jarige Johan Museeuw heeft zijn ticket voor het WK gravel al binnen. Dat deed hij in Aken, waar hij bij de beste 25 procent van zijn leeftijdscategorie was.

“Ik heb mezelf wel voorgenomen om niet over mijn grenzen te gaan”, vertelt Museeuw aan Het Belang van Limburg. “Ik fiets aan een snedig tempo, maar ik zal niet meer boven hartslag 145 gaan.”

Museeuw trekt grens voor WK gravel

Dat is zijn limiet die hij zelf getrokken had voor hij aan dit project vond. En die beslissing heeft nog een extra duwtje gekregen. “Toen ik het overlijden van Ludo Dierckxsens vernam wist ik dat het de juiste insteek was.

Voor Museeuw moet het allemaal medisch verantwoord blijven. Als hij boven de vooropgestelde hartslag gaat, lost hij uit de groep waar hij zit. Dat komt ook door het verleden.

“Ik heb als profrenner roofbouw gepleegd op mijn lichaam met onder meer elf keer de Tour de France. Ik weet dat ik voorzichtig moet zijn met mijn gezondheid”, besluit Museeuw.