Mads Pedersen maakt programma bekend voor najaar, mét stevige verrassing: "Misschien mijn enige kans"

Mads Pedersen weet wat hij wil bereiken dit najaar. En daarbij gaat hij ook een ferm doel voor zichzelf stellen. En hij is misschien zelfs minder kansloos dan we denken.

Na een zomerbreak is het opnieuw tijd voor Mads Pedersen om te gaan knallen. Dat gaat hij om te beginnen doen in Denemarken, waar hij in eigen land de PostNord Tour of Denmark rijdt vanaf 12 augustus.

De doelen van Mads Pedersen

Daarna staat de Vuelta a Espana op het programma, waar hij opnieuw mikt op ritzeges en wie weet ook de puntentrui. En ook de Ronde van Luxemburg staat half september nog op zijn programma.

Het seizoen afsluiten doet hij nog niet, want de Deense sterke beer gaat ook nog naar het EK in Frankrijk. En daar heeft hij een doel gemaakt ... van de tijdrit.

Kans op Europese trui?

De wegrit is voor Pedersen misschien te zwaar, maar voor de tijdrit mogen we hem niet zomaar afvlakken. Temeer het geen al te lange tijdrit is, waardoor ook renners met de snellere vezels iets meer kans maken.

Pedersen is Deens kampioen tijdrijden en wil er begin oktober staan in de 24 kilometer lange tijdrit. Dat gaf hij aan in zijn eigen podcast Lang Distance. "Ik wil het proberen, het is misschien mijn enige kans ooit op de Europese trui."