Nu Evenepoel Soudal Quick-Step verlaat: dit is het jaarsalaris van Jasper Stuyven

Het vertrek van Remco Evenepoel bezorgt Soudal Quick-Step een klein spaarpotje. Daarmee wordt ongetwijfeld een nieuwe koers gevaren.

Remco Evenepoel rijdt vanaf volgend seizoen voor Red Bull-BORA-hansgrohe. Daarvoor zegt hij zijn contract dat nog tot eind 2026 bij Soudal Quick-Step liep op.

De drie partijen vonden een akkoord met elkaar, zoals dat verplicht voorgeschreven wordt door de regels van de wereldwielerbond UCI.

Daarbij hoort ook een financieel akkoord. Volgens Knack gaat het over 5 miljoen euro, het jaarsalaris dat Evenepoel bij Soudal Quick-Step verdiende.

Jasper Stuyven voor drie jaar bij Soudal Quick-Step

Boter bij de vis voor CEO Jurgen Foré. Als hij niet op deze deal inging was de kans heel erg groot dat Evenepoel eind 2026 gratis vertrok.

Het budget geeft een zeker financiële buffer voor Soudal Quick-Step. Al werd ook geïnvesteerd. In Jasper Stuyven bijvoorbeeld. Hij tekende een contract voor drie jaar en zou 1,5 miljoen euro per jaar verdienen.