Patrick Lefevere spreekt dan toch over transfer Remco Evenepoel: dit heeft hij te zeggen

De kroniek van een zeer lang geleden al aangekondigd verhaal was de transfer van Remco Evenepoel van Soudal Quick-Step naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Patrick Lefevere heeft nu alsnog gesproken over de zaak.

Patrick Lefevere, voormalig CEO van Soudal Quick-Step, had zich eerder via een bericht op X expliciet onthouden van commentaar over de transfer van Remco Evenepoel.

Since I stepped down as CEO of Soudal Quick-Step, I’m no longer involved in transfers or any team matters. Agreement-wise, I’m also not allowed to communicate about transfers — not even about Remco.

Please don’t call me. This is the only communication I will make.

— Patrick Lefevere (@PatLefevere) August 5, 2025

“Ik kan natuurlijk niet doen alsof er deze week niets is gebeurd rond Remco, maar ik herhaal: contractueel kan ik er niet veel over zeggen. Toen ik mijn aandelen binnen de ploeg verkocht, tekende ik ook een ‘non disclosure agreement’, wat inhoudt dat ik binnen een bepaalde termijn niet voor een andere ploeg mag werken, maar ook dat wat binnen de ploeg gebeurt, geheim moet blijven", opent hij nu in Het Nieuwsblad.

Een paar dagen later heeft hij namelijk alsnog het woord genomen, in zijn wekelijkse column voor de krant. Hij geeft daarbij onder meer aan dat ook met hem als CEO van de ploeg de transfer zou hebben plaatsgevonden.

Extra miljoenen

Tegen bepaalde zaken binnen het wielrennen - en dan zeker het spel van het geld - kunnen velen niet op.  "Samengevat: no hard feelings. Zo gaat het leven nu eenmaal."

"Het ventje is 25 jaar en als hij ergens een paar miljoen meer kan verdienen, dan moet hij dat ook doen. Voor mijn schoon ogen gaat hij niet blijven. Budgettair kunnen wij niet meer op tegen de UAE’s en Red Bulls van deze wereld.”

Remco Evenepoel
Patrick Lefevere

