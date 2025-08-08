Soudal Quick-Step haalt belangrijke renner weg bij Wout van Aert

Soudal Quick-Step doet het vanaf volgend jaar zonder Remco Evenepoel. En dus lijkt het klassieke voorjaar er opnieuw belangrijker te gaan worden. Een ervaren pion wordt alvast weggeplukt bij Visma - Lease a Bike.

Soudal Quick-Step had met zijn inkomende transfers al rekening gehouden met het vertrek van Remco Evenepoel. De komst van Jasper Stuyven van Lidl-Trek werd al aangekondigd.

Nu is er met Dylan van Baarle (Visma-Lease a Bike) een tweede klassieke topper in huis gehaald. Hij tekende een contract voor twee jaren bij Soudal Quick-Step.

The man who tamed the cobbles of Paris-Roubaix.



The Dutch powerhouse with a World Championship medal and multiple Classics wins to his name 🔥



Welcome to the Wolfpack, @DylanvanBaarle 👊



➡️ https://t.co/mxd4Q5Hsyv pic.twitter.com/UCSfZRztU5 — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) August 8, 2025

"We zijn blij dat Dylan in 2026 en 2027 deel uitmaakt van The Wolfpack. Hij is een zeer sterke renner, zoals niet alleen blijkt uit zijn overwinningen in de klassiekers of in de tijdrit, maar ook uit zijn uitzonderlijk sterke prestaties in de grote rondes."

"Hij brengt veel ervaring mee naar de ploeg, waarvan we ervan overtuigd zijn dat die het verschil zal maken op de sleutelmomenten van een koers en ons zal helpen sterker te worden", aldus Jurgen Foré, CEO van Soudal Quick-Step, op de webstek van Soudal - Quik-Step.