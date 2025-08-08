Stoot Stuyven bij Soudal Quick-Step op dezelfde problemen? "Een groot verschil"

Stoot Stuyven bij Soudal Quick-Step op dezelfde problemen? "Een groot verschil"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jasper Stuyven verlaat na twaalf jaar Lidl-Trek en komt de komende drie jaar uit voor Soudal Quick-Step. Al is het maar de vraag of hij bij The Wolfpack beter zal kunnen presteren.

Soudal Quick-Step had met zijn inkomende transfers al rekening gehouden met het vertrek van Remco Evenepoel. De komst van Jasper Stuyven van Lidl-Trek is al aangekondigd, Dylan van Baarle (Visma-Lease a Bike) wordt ook nog verwacht. 

En zo legt Soudal Quick-Step opnieuw meer de focus op het klassieke werk. Na de dominantie in het vorige decennium met Boonen, Terpstra en Devolder zakte The Wolfpack steeds verder weg in de klassiekers.

Kan Stuyven meer bij Soudal Quick-Step dan bij Lidl-Trek? 

Met Stuyven is er nu een nieuwe kopman, maar de vraag is of hij Soudal Quick-Step opnieuw die klassieke zeges kan bezorgen. Frank Hoste twijfelt daar aan. "Klassiekers winnen of vooraan rijden is een verschil. Zeker met die twee sjarels, Van der Poel en Pogacar", zegt hij bij Derailleur. 

Enkel Asgreen slaagde er in 2021 in om Van der Poel en Pogacar tussen 2020 en 2025 van de zege te houden in de Ronde van Vlaanderen, de Nederlander won de voorbije drie jaar ook Parijs-Roubaix. En Van der Poel en Pogacar zullen nog even meedraaien in het peloton. 

"Voor Stuyven wordt het dus moeilijk in die grote klassiekers, maar Omloop Het Nieuwsblad of Gent-Wevelgem kan wel. Maar dat deed hij bij Lidl-Trek ook allemaal. Hij zal zich wellicht financieel hebben kunnen verbeteren en ook de omkadering zal misschien iets beter zijn."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jasper Stuyven

Meer nieuws

Nu Evenepoel Soudal Quick-Step verlaat: dit is het jaarsalaris van Jasper Stuyven

Nu Evenepoel Soudal Quick-Step verlaat: dit is het jaarsalaris van Jasper Stuyven

08:00
Demi Vollering spreekt klare taal over kilo's gewichtsverlies van Tourwinnares

Demi Vollering spreekt klare taal over kilo's gewichtsverlies van Tourwinnares

10:00
Tour de France krijgt nu al vraag voor Grand Départ in 2030

Tour de France krijgt nu al vraag voor Grand Départ in 2030

09:00
Wordt hij de nieuwe kopman van Soudal Quick-Step? "Het is een beslissing van het team"

Wordt hij de nieuwe kopman van Soudal Quick-Step? "Het is een beslissing van het team"

08:30
🎥 Cian Uijtdebroeks doet gooi naar eindzege: "Dit moet me beter liggen"

🎥 Cian Uijtdebroeks doet gooi naar eindzege: "Dit moet me beter liggen"

07:30
Echte reden voor transfer Evenepoel? De Cauwer zegt waarom vertrek bij Soudal Quick-Step goede zaak is

Echte reden voor transfer Evenepoel? De Cauwer zegt waarom vertrek bij Soudal Quick-Step goede zaak is

21:30
Blijft Roglic ondanks komst van Evenepoel? Ex-renner ziet belangrijke rol voor hem

Blijft Roglic ondanks komst van Evenepoel? Ex-renner ziet belangrijke rol voor hem

20:30
Wat moet Maxim Van Gils nu denken? Komst van Evenepoel dreigt probleem te worden Analyse

Wat moet Maxim Van Gils nu denken? Komst van Evenepoel dreigt probleem te worden

20:00
Is Tadej Pogacar de Tour de France beu? "Het wordt vervelend voor hem"

Is Tadej Pogacar de Tour de France beu? "Het wordt vervelend voor hem"

19:00
Trekt eigenaar Bakala zich terug door vertrek van Evenepoel? Foré komt met verrassend nieuws

Trekt eigenaar Bakala zich terug door vertrek van Evenepoel? Foré komt met verrassend nieuws

18:30
Na Van Aert nu ook Evenepoel: dé redenen waarom Red Bull hem zo graag wilde binnenhalen

Na Van Aert nu ook Evenepoel: dé redenen waarom Red Bull hem zo graag wilde binnenhalen

18:00
Onbegrip voor de keuzes van Wout van Aert: "Dat hij zo'n dingen doet..."

Onbegrip voor de keuzes van Wout van Aert: "Dat hij zo'n dingen doet..."

17:00
📷 Tiesj Benoot krijgt mooi geschenk van supporterscafé: "Blijft bijzonder"

📷 Tiesj Benoot krijgt mooi geschenk van supporterscafé: "Blijft bijzonder"

16:30
Pedersen ziet goede vriend vertrekken bij Lidl-Trek, die nieuwe lead-out wordt van Fretin

Pedersen ziet goede vriend vertrekken bij Lidl-Trek, die nieuwe lead-out wordt van Fretin

16:00
Weer Belgische ploeg in moeilijkheden, algemeen manager trekt aan alarmbel: "Moet iedereen beseffen"

Weer Belgische ploeg in moeilijkheden, algemeen manager trekt aan alarmbel: "Moet iedereen beseffen"

15:00
🎥 Twee jaar na zijn haartransplantatie: Niels Albert pakt uit met nieuw kapsel Naast de fiets

🎥 Twee jaar na zijn haartransplantatie: Niels Albert pakt uit met nieuw kapsel

14:00
Ging Soudal Quick-Step in de fout? "Ze hadden Evenepoel beter onmiddellijk verkocht"

Ging Soudal Quick-Step in de fout? "Ze hadden Evenepoel beter onmiddellijk verkocht"

13:30
Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour

Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour

13:00
1
Wordt hij met open armen ontvangen? Nieuwe ploegmaat reageert op komst van Evenepoel

Wordt hij met open armen ontvangen? Nieuwe ploegmaat reageert op komst van Evenepoel

12:30
Sponsor van Soudal Quick-Step deelt prikje uit richting vertrekkende Remco Evenepoel

Sponsor van Soudal Quick-Step deelt prikje uit richting vertrekkende Remco Evenepoel

12:00
📷 Verklapt Van Aert zelf zijn geheime doel? Trainingen wijzen duidelijke richting aan

📷 Verklapt Van Aert zelf zijn geheime doel? Trainingen wijzen duidelijke richting aan

11:00
Alweer zware valpartij in Ronde van Polen: meerdere renners lopen breuken op

Alweer zware valpartij in Ronde van Polen: meerdere renners lopen breuken op

07/08
Gejuich bij Soudal Quick-Step door vertrek Evenepoel? Nieuwe kopman Magnier ruikt zijn kans

Gejuich bij Soudal Quick-Step door vertrek Evenepoel? Nieuwe kopman Magnier ruikt zijn kans

07/08
Bakelants vreest het ergste voor Soudal Quick-Step na vertrek Evenepoel: "Geloof dat niet"

Bakelants vreest het ergste voor Soudal Quick-Step na vertrek Evenepoel: "Geloof dat niet"

07/08
Cian Uijtdebroeks laat zich ook zien in zijn tweede koers na zijn comeback

Cian Uijtdebroeks laat zich ook zien in zijn tweede koers na zijn comeback

07/08
Wat is hij van plan? Campenaerts hint op geheim doel van Van Aert

Wat is hij van plan? Campenaerts hint op geheim doel van Van Aert

07/08
"Dat doe je niet zomaar": Transfer van Evenepoel mogelijk al in 2024 gesloten

"Dat doe je niet zomaar": Transfer van Evenepoel mogelijk al in 2024 gesloten

07/08
Soudal nog tot eind 2028 hoofdsponsor: hoe reageren zij op vertrek Evenepoel?

Soudal nog tot eind 2028 hoofdsponsor: hoe reageren zij op vertrek Evenepoel?

06/08
Giro d'Italia kondigt nieuw land aan voor de Grande Partenza in 2026

Giro d'Italia kondigt nieuw land aan voor de Grande Partenza in 2026

06/08
Komt Remco Evenepoel dit jaar nog in actie voor Soudal Quick-Step?

Komt Remco Evenepoel dit jaar nog in actie voor Soudal Quick-Step?

06/08
"Opluchting en ongemak": Philippe Gilbert zegt met welk gevoel Remco Evenepoel zit

"Opluchting en ongemak": Philippe Gilbert zegt met welk gevoel Remco Evenepoel zit

06/08
"'Boenk' erop": Waarom Evenepoel maar één kans krijgt bij Red Bull-BORA-hansgrohe

"'Boenk' erop": Waarom Evenepoel maar één kans krijgt bij Red Bull-BORA-hansgrohe

06/08
Deze fout mag Remco Evenepoel volgens José De Cauwer niet maken

Deze fout mag Remco Evenepoel volgens José De Cauwer niet maken

06/08
Organisatie van rittenkoers bijzonder blij met komst van Wout van Aert

Organisatie van rittenkoers bijzonder blij met komst van Wout van Aert

06/08
Kiest Evenepoel voor het grote geld? Analist heeft inside informatie over gesloten deal

Kiest Evenepoel voor het grote geld? Analist heeft inside informatie over gesloten deal

06/08
Komt er nog een toptransfer aan? "Vingegaard kan zijn loon verdubbelen als hij zou verhuizen"

Komt er nog een toptransfer aan? "Vingegaard kan zijn loon verdubbelen als hij zou verhuizen"

06/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Tadej Pogacar Jan Bakelants Cian Uijtdebroeks Jose De Cauwer Pauline Ferrand-Prévot Jasper Stuyven Tim Merlier Demi Vollering Valentin Paret-Peintre Bobbie Traksel Filippo Baroncini Finn Fisher-Black Van Eetvelt Lennert Niels Albert Tiesj Benoot Jasper Philipsen Alex Kirsch Mads Pedersen

Nieuwste reacties

COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Hankie Hankie over Ondanks fenomenale ritzege in Parijs: Bakelants trekt harde conclusie over de Tour van Van Aert Hankie Hankie over Ondanks de zege op Champs-Elysées: Van Aert is belangrijke plek bij Visma Lease a Bike kwijt Hankie Hankie over Bjarne Riis viseert net als mevrouw Vingegaard ook Van Aert: "Onbeschoft, toon respect" Nelvafrel Nelvafrel over Pogacar na Col de la Loze zelfs nog steviger leider: De Cauwer komt met vlijmscherp verdict voor Visma en Red Bull Nelvafrel Nelvafrel over Sergeant trekt bikkelharde conclusie over Evenepoel: "Dat is Remco zijn grote probleem" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved