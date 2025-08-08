Stoot Stuyven bij Soudal Quick-Step op dezelfde problemen? "Een groot verschil"

Jasper Stuyven verlaat na twaalf jaar Lidl-Trek en komt de komende drie jaar uit voor Soudal Quick-Step. Al is het maar de vraag of hij bij The Wolfpack beter zal kunnen presteren.

Soudal Quick-Step had met zijn inkomende transfers al rekening gehouden met het vertrek van Remco Evenepoel. De komst van Jasper Stuyven van Lidl-Trek is al aangekondigd, Dylan van Baarle (Visma-Lease a Bike) wordt ook nog verwacht.

En zo legt Soudal Quick-Step opnieuw meer de focus op het klassieke werk. Na de dominantie in het vorige decennium met Boonen, Terpstra en Devolder zakte The Wolfpack steeds verder weg in de klassiekers.

Kan Stuyven meer bij Soudal Quick-Step dan bij Lidl-Trek?

Met Stuyven is er nu een nieuwe kopman, maar de vraag is of hij Soudal Quick-Step opnieuw die klassieke zeges kan bezorgen. Frank Hoste twijfelt daar aan. "Klassiekers winnen of vooraan rijden is een verschil. Zeker met die twee sjarels, Van der Poel en Pogacar", zegt hij bij Derailleur.

Enkel Asgreen slaagde er in 2021 in om Van der Poel en Pogacar tussen 2020 en 2025 van de zege te houden in de Ronde van Vlaanderen, de Nederlander won de voorbije drie jaar ook Parijs-Roubaix. En Van der Poel en Pogacar zullen nog even meedraaien in het peloton.

"Voor Stuyven wordt het dus moeilijk in die grote klassiekers, maar Omloop Het Nieuwsblad of Gent-Wevelgem kan wel. Maar dat deed hij bij Lidl-Trek ook allemaal. Hij zal zich wellicht financieel hebben kunnen verbeteren en ook de omkadering zal misschien iets beter zijn."