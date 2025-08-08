Wordt hij de nieuwe kopman van Soudal Quick-Step? "Het is een beslissing van het team"

De een zijn dood is de ander zijn brood zegt het spreekwoord. Het is uitkijken wie de nieuwe kopman van Soudal Quick-Step wordt.

De voorbije jaren draaide alles bij Soudal Quick-Step rond Remco Evenepoel, zelfs een beetje tot ergernis van CEO Jurgen Foré. Nu het godenkind vertrekt moet er een nieuwe kopman komen.

Eén van de namen die daarvoor het meest circuleert is die van Paul Magnier. De jonge Fransman zette zichzelf vorige week tussen alle heisa door nog eens in de kijker, door te winnen in de Ronde van Polen.

Wordt Magnier die nieuwe kopman van Soudal Quick-Step?

Magnier ziet de nodige mogelijkheden door het vertrek van Remco Evenepoel. “Het is een beslissing van het team, maar het gaat wel een nieuwe deur openen binnen de ploeg”, vertelde hij aan Cyclingnews.

Met Remco Evenepoel kreeg hij niet veel te maken, omdat ze allebei een ander programma reden. Voor Magnier verandert er dus niet echt veel.

“Ik hoop gewoon dat alles goed uitdraait voor ons team in de toekomst, en ik hoop ook dat hij een mooie toekomst tegemoet gaat bij zijn nieuwe ploeg”, besloot hij zijn betoog.