Wout van Aert hakt knopen door: dit is zijn programma voor het najaar

Wout van Aert zullen we dit jaar niet aan het werk zien in Rwanda. Maar er is nog meer bekend, want ook het EK zal hij laten schieten. Het volledige programma is inmiddels bekend.

Het hing al een tijdje in de lucht dat Wout van Aert vermoedelijk niet naar Rwanda zou trekken voor het WK wielrennen. Nu is dat ook definitief, want zijn programma is bekend.

Duidelijke keuzes

Wout van Aert zal de Ronde van Duitsland rijden van 20 tot 24 augustus, daarna de Bretagne Classic - Ouest France op 31 augustus en daarna de trip naar Canada maken.

Zijn seizoen wordt afgesloten met de GP de Quebec op 12 september, de GP de Montréal op 14 september en de Primus Classic op 20 september. En dus geen EK of WK voor de Belgische klasbak.

Geen EK, geen WK

"Het is belangrijk om ook in het najaar nog een paar mooie doelen te stellen en dat is zeker gelukt met deze kalender. Tegelijkertijd moeten we er na zo’n druk seizoen voor waken om niet te veel hooi op de vork te nemen."

"Om die reden hebben we ervoor gekozen om mijn seizoen na de Super 8 Classic te beëindigen en te passen voor het WK en EK", aldus Wout van Aert bij Sporza over zijn kalender voor het najaar.