Evenepoel stelt 2.000 fans teleur, maar heeft daar wel goede reden voor

Remco Evenepoel organiseert zaterdag zoals elk jaar zijn REV Ride. Zelf was de dubbele olympische kampioen niet aanwezig.

Voor Remco Evenepoel was het een bewogen week met de aankondiging van zijn transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe. De dubbele olympische kampioen maakt op 1 januari 2026 de overstap naar de Duitse ploeg.

Zelf publiceerde Evenepoel enkele foto's van het ondertekenen van zijn contract, maar hij heeft nog niet gereageerd op zijn transfer. Ook bij de aankondiging van Red Bull-BORA-hansgrohe ontbrak een toelichting van Evenepoel.

Die zal er ook niet komen tijdens zijn jaarlijkse REV Ride. Zo'n 2.000 fans van Evenepoel schreven zich in voor de tocht van zo'n 170 kilometer (of korter) in en rond Schepdaal. Maar zelf was Evenepoel dus niet aanwezig.

Waarom is Evenepoel niet aanwezig op de REV Ride?

Om zich voor te bereiden op het tweede deel van het seizoen, met het WK in Rwanda en het EK in Frankrijk, vertrok Evenepoel deze week naar het Italiaanse Livigno voor een hoogtestage. Daardoor kon hij er dus niet bij zijn op zijn fandag.

Evenepoel maakt op 2 september zijn rentree in het peloton in de Tour of Britain. Pas dan zullen we Evenepoel wellicht voor het eerst uitleg horen geven bij zijn transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe.