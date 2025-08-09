Geld in de koers: fusies of grote sponsoren? "Dat zou waanzin zijn"

Professor Jan Boone is hoofddocent aan de Vakgroep Bewegings-en Sportwetenschappen (UGent) binnen de onderzoeksgroep Inspanningsfysiologie en Sportvoeding. Hij werkt ook voor de performance-cel van Lotto.

De ploeg van Lotto gaat een fusie aan met Intermarché voor het seizoen 2026. “Ik wist het pas toen José De Cauwer erover sprak tijdens de Tour de France”, aldus Boone zelf bij Vive le Vélo. “Ik viel uit de lucht.”

Budgetten van belang

“Ik denk dat het geen slechte zaak is, omdat het budgettair niet evident is om alles wat je wil doen om renners optimaal te laten presteren. Twee ploegen die samen gaan voor de World Tour, dat moet toch budgettair rondraken.”

Jan Bakelants pikte in: “We hopen dat twee halve één kunnen worden. Het zal niet evident zijn om een diepgewortelde Waalse ploeg met een sterke achterban in Henegouwen te koppelen aan Lotto, dat ook zijn eigenheden heeft.”

Sponsoring

“Tussen Trek en Leopard was het ook ooit zo dat het eerste jaar een vreemde sfeer opleverde, maar vanaf het tweede jaar ging het heel goed. Het was dit of voor allebei kapseizen denk ik.”

Bij Arkea zijn ze ondertussen ook nog op zoek naar een tweede sponsor. Bij Décathlon werd ondertussen L’Oréal genoemd als mogelijke sponsor, maar dat zou een kwakkel zijn. “Het zou waanzin geweest zijn, want dat is een Eurostock50-bedrijf. Dat zou een niveau van bedrijven zijn dat we nu niet veel zien in de sport.”